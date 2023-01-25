元朗賀歲盃　和富大埔決賽贏佳聯元朗捧盃

由元朗足球會主辦，民政事務總署贊助的「元朗賀歲盃」，周三（25日）年初四於天業路公園球場舉行，結果由港超聯球隊和富大埔，於決賽以1比0擊敗佳聯元朗，捧走冠軍。主辦方佳聯元朗秘書郭靜然，就認為疫情緩和後，能夠再舉辦區隊之間的交流活動非常難得，希望引起政府及各界關注並給予支持。

今屆「元朗賀歲盃」除了東道主佳聯元朗之外，更吸引屯門、高力北區，以及港超聯球隊和富大埔參賽。活動期間舉行舞獅表演，有份出席的佳聯元朗會長郭時興，聯同幾位參賽球會代表，就為醒獅點睛祈福。

比賽方面，4強靠互射12碼擊敗屯門晉級的佳聯元朗，就與淘汰高力北區的和富大埔，在決賽碰頭。大埔是役強陣出擊，包括加比爾、雷仙奴、保連奴及利馬4位外援齊齊擔正，元朗則有主力奧斯文尼及李譪軒壓陣。比賽開局，鍾偉強左路落底傳中，保連奴楔前柱攻門僅僅偏離目標。及後李藹軒禁區頂勁射中楣彈出，雙方半場互無紀錄。換邊後，大埔1次角球攻勢， 利馬頭槌二傳門前，保連奴倒掛射入為球隊奠定勝局。最終大埔以1比0擊敗佳聯元朗，贏得今次冠軍。至於高力北區則憑互射12碼擊敗屯門，在季軍戰取勝。

佳聯元朗秘書郭靜然就認為在疫情緩和後，能吸引各支區隊參與活動非常難得：「疫情呢幾年，都比較少機會搞呢類交流活動，多得民政事務總署鼓勵同支持。大家都知道區隊面對啲咩困難，都希望透過今次活動，向政府或各界爭取更多支持。」