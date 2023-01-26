【澳職】勝利勢頹撐悉尼拔頭籌

今午澳職獨腳戲，墨爾本勝利對FC悉尼。墨爾本勝利今季表現差劣，現時排榜尾，近5仗只得1和4負，最大鑊係今場幾個識入波嘅，全部唔喺度，所以近5場都係失波先嗰隊，FC悉尼作客成績排澳職第二，趁對手勢弱必搶韁，博FC悉尼第一隊入球。（myTV SUPER周四下午3時45分直播）

墨爾本勝利今季一開始就唔掂，排名一路下滑，近5場聯賽輸4場，僅僅同阿德萊德聯踢成1比1，攞過1分咁大把，球隊把握力不足係最嚴重問題，12場只入得11球，但今場幾個攻擊手齊齊缺陣，星級前鋒拿尼重傷肯定唔出得，另一意裔澳洲國腳歷克迪亞高斯天奴，日前已轉會挪超維京，加上中場伊高路美迪斯，上仗鬥珀斯光輝領紅今場要停賽，今場又要靠35歲老將科拿路利孭起入波重任。

FC悉尼雖然排第10，但近況比墨爾本勝利好，而且作客成績3勝1和3負，排澳職次席，球隊近7場聯賽作客，只有1場入唔到波，無懼作客不利條件，一樣照攻，今場面對近況曳到爆嘅勝利，梗係打落水狗。墨爾本勝利近5場全部先失波，加上冇可靠前鋒入波，吼FC悉尼第一隊入球。

直播表

周四 3:45pm 澳職 墨爾本勝利 對 FC悉尼

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周五 4:00pm 荷甲 阿積士 對 禾寧丹

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