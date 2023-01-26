赴英研習足球文化　啟發教學新視野

早前8位來自「賽馬會青少年足球發展計劃」的老師和教練獲邀遠赴英國曼徹斯特參與一系列包括足球、文化、社區等範疇的交流活動。活動希望透過參與者親身經歷當地不一樣的教學文化，從中吸取實習經驗。經歷當地「入血」的足球文化，體會兩地差異，突破舊有教學框架，啟發一眾老師和教練的教學視野。最終希望參與者將寶貴經歷應用在教學之中，將經驗滲入日常教學之中從而融會貫通。

認為教學氣氛相當重要的鄭志偉教練坦言與亞洲人的嚴肅態度對比，當地的教學文化確實有着先天優勢：「我已經算係好Funny但都唔夠佢地，同埋佢地能夠好平易近人地同你交流，令到學生都唔會驚教練，大家都變成好朋友的關係，呢樣佢地處理得好好。」

任教中學體育科的甄惠玲老師認為當地截然不同的教學方式有助令學生有更正面的成展：「佢地喺所有訓練裡面，好少見到教練會喺場邊指責同學，反而教練係會唔出聲然後觀察球員，去到完成比賽之後或暫停時，會見到教練先用鼓勵方式去開頭，就好似『三文治』咁，先讚賞，再檢討。」

最後8位老師和教練都無不對於當地「入血」的足球文化予以佩服之情，他們都形容當地小朋友從小就浸淫在足球氣氛之中，連日常生活的日程也是圍繞着所在城市的足球隊，當地球會亦很重視社區連繫，就連幾歲的小朋友也會懂得唱球隊歌亦會熟悉球場打氣文化。一眾老師和教練的寄望一切從自己出發，傳援 更多所見所聞，活用交流經驗令教學、足球文化等等範疇有進一步的提升。

「賽馬會青少年足球發展計劃」將於農曆新年假期期間帶領香港女子U16代表隊到英國曼徹斯特進行交流，希望女子隊能夠從中有所得著，並與當地球隊互相交流。香港女子U16代表隊亦會與曼聯女子U16青年軍等英國球隊進行友誼賽，一起切磋球技。請密切留意女子U16代表隊今次英國之旅的花絮！