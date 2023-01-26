宿敵對決穩陣行先　馬德里旺「細」

西班牙盃8強上演首都打吡，皇家馬德里火併馬德里體育會。皇馬早前西超盃輸波，聯賽又落後巴塞隆拿3分，今年西班牙盃肯定肉緊，馬體會向來防守行先，作客巴拿貝踢淘汰賽更加謹慎，打吡戰向來緊湊，雙方近8次交手7次開2球或以下，2.5球入球細係今場首選。（周五凌晨4時開賽）

皇馬近年唔太重視西班牙盃，歷來僅贏過19次，對上一次捧盃已經係2013至14年球季，當時皇馬主帥就係安察洛堤，所以今年爭標動力較高，尤其佢哋早前西超盃決賽1比3不敵巴塞，聯賽又畀巴塞壓住，爭歐聯言之尚早，西班牙盃自然唔會輕易放棄，佢哋上圈作客維拉利爾罕有並無輪換，而係派強陣出擊，喺半場落後兩球劣勢下完場前絕殺，驚險反勝3比2，今場遇着防守力強嘅馬體會，如果再先失波就未必追得返，因此今場定必小心行事。

馬體會冬季轉會窗外借祖奧菲歷斯到車路士，由巴塞補入荷蘭射手迪比，整體實力冇走樣，主帥施蒙尼可能教埋今季離隊，喺聯賽機會不大、歐聯出局之下，球員勢必喺西班牙盃搏盡歡送施蒙尼，戰意毋須懷疑；佢哋最大本錢就係防守，近8仗有5場保持0失球，其餘3場僅失1球，雙方近年碰頭亦都少交收，加上今場係淘汰賽，馬體會更會堅守陣地，令「銀河艦隊」前鋒難越雷池，入球細更加高唱入雲。