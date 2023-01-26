克服斷腳陰影　梁煒烽繼續擁有「硬淨」的心

中堅作為「門將前最後屏障」，比賽中總要與對方前鋒短兵相接，承受不少壓力。今季加盟香港U23的梁煒烽（Derek），自小便有一顆「硬淨」的心，無論小時候面對傷患，還是今天在場上與對方鋒將周旋，都是靠「硬」去克服一個又一個難關。

Derek 10歲起開始踢足球，之後到過不同青年軍及足球學校學法，後來得到現任理文技術分析教練郭駿林的引薦，於2018/19球季加入佳聯元朗，首度踏足港超舞台，Derek回憶起當初對訓練強度感到吃力，但因當時有經驗豐富的法比奧在陣，總括而言仍感獲益良多：「法比奧都係踢中堅，佢會分享經驗，教我點踢，又好少鬧年輕球員，會鼓勵我哋唔好怕犯錯，最緊要係之後做番啱。」Derek續稱當時陣中外援均具質素，年輕球員能從中學習，作為職業生涯之起步乃相當理想。

乍聽之下，也許會以為Derek的足球路十分平坦，但原來並非如此。他大約14歲時曾在學界比賽中斷腳，一路走來殊不容易。「嗰陣幫中學踢學界，自己控緊波，有個對手從後向我犯規，結果搞到斷腳。其實由細到大踢波都好少受傷，點知一傷就咁大鑊。」Derek謂手術後要休養1年才能重返球場，形容那段「空窗期」非常煎熬，但從未想過要放棄足球：「嗰年完全唔可以做運動，所以肥咗好多，冇得繼續踢波真係好痛苦，不過自己係一個好動嘅人，所以從未有放棄踢波嘅念頭。不幸之中大幸嗰陣我仲係發育期，嗰年開始長高。」

最終他回歸綠茵場後，大約花了3至4個月去追趕進度，更難能可貴的是，Derek沒有被傷患嚇怕，身心真正恢復過來，至今仍然不改強悍作風，盼望能如偶像沙治奧拉莫斯般，在場上勇悍奮戰：「可能睇得多外國波，覺得中堅通常係硬淨行先，不知不覺跟咗呢套風格。」

後來元朗自降甲組，Derek也跟隨球隊征戰港甲，到今季轉投香港U23，惟球隊開季至今，已經連場大敗，但他並未因此而意志消沉：「輸波感覺唔會好受，但球隊始終冇外援，以年輕球員為主，少不免會犯錯，最緊要係能夠錯誤中成長。」

【梁煒烽檔案】

出生日期：2000年12月22日（22歲）

身高：1米79 司職：中堅

球衣號碼：5

現效力球隊：香港U23

曾效力球隊：佳聯元朗

加盟香港U23考驗自身實力

談到加盟香港U23的原因，Derek十分堅決地道：「因為想踢職業聯賽，始終自己仲後生，想睇吓有冇機會喺港超立足。」對職業足球的嚮往，驅使他主動聯絡時任球隊主教練張健峰，跟操後如願加入球隊，及後香港U23由司徒文俊接任主教練，雖然此前未曾被「司徒Sir」執教，但Derek指與對方相處愉快：「佢都有嚴厲嘅一面，但都好願意提點球員，有時會同球員個別講吓不足之處。」Derek又表示港超的強度比甲組大，但感到體能比以往進步，現已逐漸適應港超聯的體能要求。