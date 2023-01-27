C朗失機又食白果　艾納斯輸波出局

葡萄牙巨星C朗強勢登陸沙特阿拉伯球壇後，雷聲大雨點小，呢位37歲射手喺周五(27日)凌晨沙特超級盃4強上陣，表現仍然冇料到，更加錯失1次入波黃金機會，最終佢所效力球隊艾納斯1比3不敵伊蒂哈德，黯然出局。C朗為艾納斯踢2場正式賽事，冇入波亦冇助攻，估唔到一代球王竟然連亞洲賽事都踢唔掂。

艾納斯雖然有C朗助陣，但卻陷入劣勢，開波15分鐘已經被伊蒂哈德前鋒羅馬連奴射破大門，呢位巴西射手跟住貢獻1次助攻，伊蒂哈德上半場已經領先2球。換邊之後，艾納斯憑塔利斯卡入波，追至1比2，但踢到補時再次失守，輸1比3出局。

C朗全場最有威脅1次攻門係上半場近門頭槌勁頂，但被門將撲出，的確比較可惜，此外仲有1次主射罰球高出。

C朗加盟艾納斯之後，曾於表演賽為利雅得明星隊對巴黎聖日耳門一役梅開二度，但跟住踢2場正式賽事，分別上仗聯賽對伊蒂法克，以及今場超級盃對伊蒂哈德，即使踢足全場，但始終未能取得入球，仍未擺脫近大半年嘅低迷狀態，艾納斯將於2月3日晚出戰聯賽，希望C朗到時可以開齋啦。