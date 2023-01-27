「小雲」加時1傳1射　皇馬淘汰馬體會

周五(27日)凌晨西班牙盃8強，皇家馬德里主場出擊，喺法定時間90分鐘同馬德里體育會打和1比1，戰至加時，皇馬翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞扮演救世主，貢獻1次助攻及入1球，協助球隊贏3比1晉級4強。

馬體會今仗反客為主，開波19分鐘就由艾華路莫拉達近門射入打開紀錄，「銀河艦隊」失波之後大肆反攻，但受制於對手穩健防守，顯得老鼠拉龜，無從入手。

皇馬教練安察洛堤喺69分鐘作出一次重要調動，派出洛迪高高斯上陣，呢位22歲巴西國腳不負所托，後備上陣僅10分鐘就建功，佢憑個人技術擺脫馬體會4位球員，冷靜射入扳平1比1，非常精彩。

馬體會痛失好局後，球員愈踢愈躁，中堅史提芬沙域喺加時初段攞第2張黃牌，兩黃變一紅被逐。皇馬踢多1人，立即佔盡上風，雲尼斯奧斯祖利亞妙傳畀賓施馬射入反超前2比1，踢到加時補時，「小雲」自己都射入1球，鎖定3比1勝局。

西班牙盃4強全部誕生，包括皇馬、巴塞隆拿、奧沙辛拿、畢爾包，將會進行抽籤決定對賽形勢。