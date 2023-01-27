近4次交手贏3場 博洛尼亞上盤讓得起

意甲中游大戰，博洛尼亞主場迎戰史柏斯亞，兩隊近期狀態都係麻麻，世盃後分別只係贏過1場比賽，喺意盃亦齊齊出局，不過博洛尼亞主場出擊向來踢高一線，對住中門大開嘅史柏斯亞有一定優勢，加上近4次交手博洛尼亞贏3仗，今場上盤讓半一值得捧場。（Now 638周六凌晨1時30分直播）

博洛尼亞教練莫達倒戈，佢對上季執教嘅史柏斯亞球員非常熟悉，雖然近期球隊狀態下滑，但返到主場往往可以踢高一線，佢哋今季10場聯賽主場拎到16分，係球會近10年第2佳成績，包括近5仗聯賽主場3勝，博洛尼亞藉地利可以秤高。

史柏斯亞防線核心缺陣

史柏斯亞喺意盃2比5不敵阿特蘭大後，上輪聯賽又吞羅馬兩蛋，最慘係球隊依家中門大開，波蘭中堅積及基奧柯已轉投阿仙奴，希臘中堅迪米達斯尼高拉奧又要停賽，兩位後防核心缺陣令防線形同虛設。睇番兩隊近4次交手，博洛尼亞有3勝1和佳績，今仗有力輕取對手。

直播表

周五4:45pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 布里斯班獅吼

無綫myTV Super

周六凌晨零時 國際賽 阿爾及利亞 Vs 科特迪瓦

Now 639

周六1:30am 意甲 博洛尼亞 Vs 史柏斯亞

Now 638

周六1:30am 德乙 卡爾斯魯厄 Vs 柏達邦

on.cc東網

周六3:45am 意甲 萊切 Vs 沙蘭力坦拿

Now 638

周六4:00am 西甲 艾美利亞 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周六4:00am 法甲 羅連安特 Vs 雷恩

Now 639、714

周六4:00am 英足盃 曼城 Vs 阿仙奴

無綫myTV Super