祖高域老竇持俄羅斯旗合照遭炮轟

塞爾維亞球星祖高域場內場外總是傳媒的新聞人物，日前其父親被拍攝到在澳洲墨爾本公園與手舉印有普京頭像的俄羅斯球迷合照，引起烏克蘭註澳洲領事不滿，而澳網賽會即再發聲明強調提醒球員及隨行人員要注意「禁旗令」。

爭取第10次奪得澳網冠軍的祖高域，周三（25日）晚擊敗俄羅斯魯列夫，取得了4強席位，而賽後一群俄羅斯球迷繼續逗留在墨爾本公園場館，並揮動俄羅斯國旗；而當中更發現祖高域的父親Srdjan，與一名穿上「Ｚ」Ｔ恤的球迷合照，而該球迷正揮動印有總統普京頭像的俄羅斯國旗，並高呼「俄羅斯長存」、「為俄羅斯喝采」等口號。

這條短片被放在社交網即引來多方面不滿，其實在比賽中也被拍到有球迷高舉印有總統普京頭像的俄羅斯國旗。烏克蘭駐澳領事對事件亦嚴重不滿，而曾位列世界男單排名20位的烏克蘭球手杜高普洛夫更在社交平台表示，要將涉事球迷判罰「終身禁令」。

澳網即再發出聲明，「已向球員及他們所屬球隊作出簡說，並提醒關於旗幟及標誌的賽事政策，以避免造成任何可能的干擾。」俄羅斯與白羅斯去年被禁止參加溫網，而這兩個國家的球員今年可以個人身份出戰澳網，但電視轉播或賽程上，不能顯示國旗。