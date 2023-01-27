蘇B有望執愛華頓　帶埋馬古尼等3人過檔？

愛華頓早前炒咗領隊林柏特之後，正在物色新主帥，英國《太陽報》引述「轉會專家」羅曼奴消息，指愛華頓考慮聘請前曼聯主帥蘇斯克查執教，一旦呢位挪威名宿成為「拖肥糖」領隊，可能會簽入現時喺紅魔鬼鬱鬱不得志嘅3位球員哈利馬古尼、菲爾鍾斯、麥湯米尼幫手。

據悉愛華頓之所以睇中蘇斯克查，主要原因係佢擁有季中臨危受命救亡經驗，蘇B曾於2018年12月取代摩連奴，接手執教曼聯，令球隊重回正軌，並獲得2020/21年度英超亞軍及打入歐霸盃決賽，加上蘇B非常熟悉英國球壇情況，應該可以迅速上手拯救愛華頓。

蘇斯克查自2021年11月被曼聯解僱後，一直未有教職，佢都有興趣擔任愛華頓主帥，但就要求會方必須增兵提升實力，蘇B對於曼聯舊部情有獨鍾，希望愛華頓可以簽入哈利馬古尼、麥湯米尼、菲爾鍾斯，方便佢採用最擅長嘅4231陣式。

由於上述3人只屬於紅魔鬼後備，可能願意放人，其中以麥湯米尼最搶手，紐卡素都有意簽入呢位蘇格蘭國腳，愛華頓未必夠爭。