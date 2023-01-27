阿仙奴留力聯賽　曼城主勝值得支持

英足盃第4圈爆發矚目大戰，曼城主場迎戰阿仙奴，兩隊高踞英超前2位，因此今仗可視為英超爭冠預演，聯賽排榜首嘅阿仙奴全力衝冠，對於英足盃未必太上心，反觀曼城上圈大炒車路士4蛋，態度較認真，加上近5次交手曼城全勝，主勝值得支持。（無綫myTV SUPER周六凌晨4時直播）

阿仙奴上仗3比2絕殺曼聯，喺英超半程豪取50分，現時領先曼城5分朝着英超冠軍進發，目標清晰。佢哋今季只會喺聯賽出強陣，盃賽就會輪換，英聯盃就因為出副選，喺第3圈就輸畀白禮頓早早出局，上圈英足盃同樣半力出擊，但因為對手只係低組別嘅牛津聯，結果先喺下半場連入3球晉級，歐霸盃亦係同樣安排，總之聯賽大過天。

雖然今場對手係曼城，阿迪達大可藉今仗試探對手實力，為稍後聯賽兩鬥藍月亮做準備，但相信仍會收起部分主力，將由馬特端納把關，積及基奧柯、威廉沙列巴、伊美路維及新兵李安度杜沙特孭重飛，常規正選相信只有湯馬士柏迪同尼基迪亞。

曼城近年已習慣多線作戰，2018至19球季更成為本土3冠王，不論派主力或輪換陣容都有同等戰鬥力，雖然今場或會收起艾寧夏蘭特同奇雲迪布尼，但祖利安艾華利斯、貝拿度施華、基亞利殊等球員落場依然火力十足，加上對賽往績壓住阿仙奴，曼城贏波晉級可謂手到拿來。