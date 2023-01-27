港超聯　冠忠南區迎戰標準流浪鬥「瀛」

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「中銀人壽香港超級聯賽」兔年第1擊，周六（28日）於香港仔運動場上演，由冠忠南區主場迎戰標準流浪。兩軍今季首度碰頭，南區仍須努力爭取2023年首勝，至於流浪則希望延續連勝佳態，雙方陣中都有具質素日本球員孭飛，演出好壞，隨時成為勝負關鍵。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

南區上場聯賽不敵東方，各項賽事錄得兩連敗，主教練鄭兆聰（Ricky）表示球隊已為上場表現作檢討，尤其指出在進攻表現有待改進。今季首次面對流浪，Ricky謂有留意到對手新兵的表現，要限制流浪罰球威脅，南區有需要減少不必要的犯規：「知道佢哋罰球同遠射都有威脅，門將喺呢方面都要好專注。」陣容方面，盧錦宏受傷患困擾，今場上陣成疑。

雖然經歷上場失利，但南區隊長佐佐木周（Shu）認為球隊信心未有動搖：「我哋一直保持正面心態，只要繼續齊上齊落，問題不大。」流浪新兵神田夢實來港後腳風奇順，「阿Shu」就表示有信心牽制這位同鄉的發揮：「見到神田夢實嚟咗香港之後，入咗4球波，但呢場比賽我哋絕對唔會畀佢踢得咁舒服。」

標準流浪上場聯賽擊敗晉峰，取得各項賽事兩連勝，技術顧問米路大讚兩名新兵朴鍾範、神田夢實發揮出色，認為二人在攻守上有很大貢獻，相信球隊餘下賽事可以踢得更好。流浪目前在積分榜落後南區5分，米路直言今場屬於「6分波」：「依場波對我哋好重要，南區近況雖然一般，但陣中有好多出色球員，加上佢哋喺高空波佔有一定優勢，我哋一定要打醒十二分精神。」

射手劉智樂上場後備入替有所斬獲，兼打破多場入球荒，他認為最重要是落場時，能在鋒線上帶來變化，協助球隊入波。「樂仔」續指神田夢實加盟後，令球隊攻力更上一層樓，今場有信心能夠作客贏波：「技術同足球智慧令『神田』好快融入球隊，對手唔可以好似以前咁，淨係防守大腦林嘉緯；自己踢法同球隊風格其實冇變，對南區只要把握好啲，絕對有力贏波。」

【兩隊預計正選陣容】

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：16翟廷峯 4川瀨浩太 44劉學銘 26陳凱柏

中場：14何振廷 6基斯 24鞠盈智

前鋒：11佐佐木周 17慕沙 7史提芬彭利拿

標準流浪

門將：11梁興傑

後衞：12盧均宜 6朴鍾範 55基藍馬 4金旻奎

中場：10林嘉緯 5林遼太 16林衍廷

前鋒：90祖連奴 44神田夢實 7劉智樂