曼城淘汰阿仙奴代價大　防線大將受傷

周六(28日)凌晨英足盃第4圈焦點之戰，曼城憑後衞尼敦阿基下半場入波，主場以1比0擊敗阿仙奴，率先打入第5圈16強，同時一挫英超榜首兵工廠銳氣，為爭奪聯賽錦標壯聲威。不過，曼城贏波晉級亦付出沉重代價，中堅史東斯受傷，爭標之路有隱憂。

英超一、二哥今季首次交鋒，被譽為冠軍前哨戰，阿仙奴明顯重視聯賽多過英足盃，今仗正選陣容作出6個輪換，包括新加盟嘅翼鋒李安度杜沙特擔正，呢位比利時國腳踢法相當有威脅，史東斯上半場末段，為咗攔截佢，導致自己受傷退下火線。

至於曼城強陣出擊，但射手艾寧夏蘭特連番起腳，都無功而還，換邊之後主帥哥迪奧拿換入祖利安艾華利斯加強攻力，呢位阿根廷國腳果然有料到，64分鐘遠射中柱彈出，基亞利殊攞到波，傳畀尼敦阿基射入。

呢位荷蘭國腳繼上月英聯盃對利物浦，攻入致勝1球之後，今仗英足盃又為曼城一箭定江山，可以話係「盃賽殺手」。

曼城贏波之後，各項賽事取得3連勝，並連續6次擊敗阿仙奴，哥迪奧拿不愧為爆「廠」專家，至於阿仙奴自上年11月英聯盃出局之後，首次正式賽事輸波。