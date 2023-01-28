港超聯　冠忠南區迎戰標準流浪鬥「瀛」

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「中銀人壽香港超級聯賽」兔年第一擊，周六（28日）假香港仔運動場，上演冠忠南區迎戰標準流浪。南區今場有慕沙擔正負責攻堅，李嘉耀復任正選，與簡嘉亨負責兩翼側擊，鞠盈智坐鎮中場派牌，佐佐木周及川瀨浩太兩位日援齊齊擔正；流浪則派出祖連奴擔任箭頭，身後有神田夢實及林嘉緯等提供支援，基藍馬夥拍兩位南韓守將朴鍾範及金旻奎，鎮守後防中路。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

4 川瀨浩太

5 杜度

6 基斯

8 李嘉耀

11 佐佐木周 [C]

16 翟廷峯

17 慕沙

19 簡嘉亨

24 鞠盈智

44 劉學銘

標準流浪正選：

1 盧兆崎 [GK]

4 金旻奎

5 林遼太

6 朴鍾範

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

16 林衍廷

19 姚浩明

44 神田夢實

55 基藍馬

90 祖連奴

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

29 謝德謙 [GK]

7 史提芬彭利拿

14 何振廷

20 游卓峰

21 冼柏德

26 陳凱柏

28 陳傲軒

67 畢頓

標準流浪後備：

11 梁興傑 [GK]

2 楊學敏

7 劉智樂

9 林學曦

17 龍梓軒

18 楊迪麟

20 陳曜燃

22 陳耀祖

25 馬文政

33 法蘭度

94 韋健豪

「中銀人壽香港超級聯賽」兔年第1擊，周六（28日）於香港仔運動場上演，由冠忠南區主場迎戰標準流浪。兩軍今季首度碰頭，南區仍須努力爭取2023年首勝，至於流浪則希望延續連勝佳態，雙方陣中都有具質素日本球員孭飛，演出好壞，隨時成為勝負關鍵。（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）

南區上場聯賽不敵東方，各項賽事錄得兩連敗，主教練鄭兆聰（Ricky）表示球隊已為上場表現作檢討，尤其指出在進攻表現有待改進。今季首次面對流浪，Ricky謂有留意到對手新兵的表現，要限制流浪罰球威脅，南區有需要減少不必要的犯規：「知道佢哋罰球同遠射都有威脅，門將喺呢方面都要好專注。」陣容方面，盧錦宏受傷患困擾，今場上陣成疑。

雖然經歷上場失利，但南區隊長佐佐木周（Shu）認為球隊信心未有動搖：「我哋一直保持正面心態，只要繼續齊上齊落，問題不大。」流浪新兵神田夢實來港後腳風奇順，「阿Shu」就表示有信心牽制這位同鄉的發揮：「見到神田夢實嚟咗香港之後，入咗4球波，但呢場比賽我哋絕對唔會畀佢踢得咁舒服。」

標準流浪上場聯賽擊敗晉峰，取得各項賽事兩連勝，技術顧問米路大讚兩名新兵朴鍾範、神田夢實發揮出色，認為二人在攻守上有很大貢獻，相信球隊餘下賽事可以踢得更好。流浪目前在積分榜落後南區5分，米路直言今場屬於「6分波」：「依場波對我哋好重要，南區近況雖然一般，但陣中有好多出色球員，加上佢哋喺高空波佔有一定優勢，我哋一定要打醒十二分精神。」

射手劉智樂上場後備入替有所斬獲，兼打破多場入球荒，他認為最重要是落場時，能在鋒線上帶來變化，協助球隊入波。「樂仔」續指神田夢實加盟後，令球隊攻力更上一層樓，今場有信心能夠作客贏波：「技術同足球智慧令『神田』好快融入球隊，對手唔可以好似以前咁，淨係防守大腦林嘉緯；自己踢法同球隊風格其實冇變，對南區只要把握好啲，絕對有力贏波。」