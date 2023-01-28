祖高域向紀錄進發　澳網3盤奪標熱到爆燈

塞爾維亞球星祖高域爭取紀錄性10奪澳網冠軍的歷史僅差一場，周日（29日）他將與希臘名將西西帕斯在墨爾本交鋒，爭逐男單決賽兼世界第1的寶座。(now638、612(4K)周日下午4時起直播)

即使大腿有傷扎住上陣，但祖高域愈戰愈強，準決賽再以直落3盤7比5、6比1、6比2戰勝美國黑人球手湯美保羅，第10次躋身澳網決賽創造紀錄，並豪取27連勝更打破了名宿阿加斯保持的澳網長勝紀錄，博彩公司一致睇好這位前世界「一哥」，其奪標賠率更熱到爆燈，據英國立博的資料顯示，祖高域的奪標賠率為1.2倍，而對手西西帕斯則為4.4倍，祖高域直落三盤取勝的賠率亦僅有1.6倍。

去年因為無接種疫苗被拒入境澳洲、無緣參賽的祖高域，今年捲土重來，近6場比賽僅於失一盤，而其餘5場均以3比0橫掃，每闖一關狀態更提升。

加上他與西西帕斯的對賽往績，可謂絕對優勢，二人過去12次碰頭，祖高域僅輸2次，而且最近對西西帕斯更錄得9連勝，氣勢難阻；祖高域只要再贏一場將改寫多項紀錄，成為澳網「十冠王」，並追平拿度兼贏得生涯第22個大滿貫紀錄，同時也在西班牙新星艾卡華斯手中重奪世界第一的寶座。