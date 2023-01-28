港超聯　冠忠南區2比1挫標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」兔年第一擊，周六（28日）假香港仔運動場，上演冠忠南區迎戰標準流浪。最終南區憑史提芬彭利拿及簡嘉亨，上半場各入1球，以2比1擊敗一度靠林遼太扳回一城的流浪。重返勝軌的南區，成功拉近與前列的距離。

南區今場有慕沙擔正負責攻堅，李嘉耀復任正選，與簡嘉亨負責兩翼側擊，鞠盈智坐鎮中場派牌，佐佐木周及川瀨浩太兩位日援齊齊擔正；流浪則派出祖連奴擔任箭頭，身後有神田夢實及林嘉緯等提供支援，基藍馬夥拍兩位南韓守將朴鍾範及金旻奎，鎮守後防中路。

南區開局出師不利，杜度在一次爭頂期間受傷倒地不起，僅僅4分鐘就退下火線，由史提芬彭利拿入替。杜度離場未有阻礙南區早段搶攻，18分鐘，史提芬彭利拿禁區內抽射，省到對手球員，被流浪門將盧兆崎接實。流浪入局後搶回不少攻勢，23分鐘，姚浩明傳中，遠柱接應的林嘉緯第一時間起腳，被南區門將伍瑋謙化解危機。

5分鐘後，劉學銘禁區頂窩利抽射，被盧兆崎撲出不遠，史提芬彭利拿再補射，盧兆崎拍到都入，南區先拔頭籌。不過南區領先優勢僅維持5分鐘，流浪就作出回應，神田夢實開出角球，林遼太頭槌建功，一對日本孖寶合力為球隊扳成平手。及後祖連奴再接應神田夢實角球傳送，射門僅僅斜出。40分鐘，佐佐木周交出直線，簡嘉亨沿右路殺入禁區果斷起腳破網，完半場前為南區搶回領先優勢。

換邊後，流浪大部分時間將南區壓制於半場，並換入劉智樂加強前場衝擊力，但未能創造太多具威脅埋門。南區則靠反擊發圍，60分鐘，劉學銘禁區外笠射，未能考驗盧兆崎。其後南區都換入畢頓及陳傲軒，企圖用兩翼側擊威脅流浪後防。80分鐘，史提芬彭利拿禁區頂罰球直射，未能考驗盧兆崎。補時階段，史提芬彭利拿的埋門中柱彈出。最終南區將2比1勝局保持到完場，兔年打響頭炮。

賽後南區主教練鄭兆聰（Ricky）承認杜度早早傷出，影響到球員的情緒，但不忘盛讚全隊表現：「開局就缺少咗主力，喺心理上一定會有啲打擊，還好球員都好有經驗，好爭氣，要讚一班球員嘅鬥志。」杜度賽後已被救護車送往醫院治療，Ricky初步估計這位巴西中堅傷勢不輕，情況有待評估。

流浪技術顧問米路就對落敗感失望，尤其指出劉智樂臨完場前一度在禁區被推跌，流浪應該獲判12碼。他續指球隊比賽大部分時間形勢上佔優，只欠埋門一腳：「球隊製造咗唔少攻勢，但同時畀南區把握到入球機會，足球比賽就係睇邊隊可以將個波擺入網，結果對手今場喺呢方面做得更好。」