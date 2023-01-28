港超聯　晉峰陣容大執位撼傑志

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周六（28日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場賽事，晉峰於主場青衣運動場惡鬥傑志。力求擺脫連敗的「粉紅軍團」，今場由伍家揚客串左閘，楊憲樂與葉卓文扼守中路，入球重任落在兩名外援費利浦薩、栢保羅身上，新兵陳肇鈞先列後備。至於剛捧走「高級組銀牌賽」冠軍的傑志，今場陣容作出不少調動，羅梓駿、查理史葛齊齊復任正選，伊高沙托尼加盟後首次擔正，與丹恩奴域、明加索夫組成前線三叉戟。（on.cc東網周六晚上6時直播）

晉峰正選：

14 羅澔陽 [GK]

5 楊憲樂

6 葉卓文

7 林樂勤

8 卡爾特納

20 鄭璟昊 [C]

21 栢保羅

22 劉君正

27 費利浦薩

28 邵昀俊

77 伍家揚

後備：

1 林駿杰 [GK]

2 李呈

9 播磨浩謙

10 黃偉國

15 徐竟柔

17 何思哲

18 梁子鍵

19 歐陽浩銘

30 陳肇鈞

44 黃政德

72 翁嘉禧

80 奧廸加

傑志正選：

86 [GK] 保羅

2 羅梓駿

4 查理史葛

5 [C] 艾里奧

7 明加索夫

8 伊高沙托尼

9 丹恩奴域

17 米基爾

18 周緣德

24 顏卓彬

77 費蘭度

後備：

1 [GK] 王振鵬

10 基爾頓

12 杜馬思

15 羅拔圖

19 黃洋

20 趙聡悟

22 賓紀文

23 白星馳

28 鄭展龍

30 張廣然

88 艾力士

99 潘沛軒

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（28日）於青衣運動場，緊接上演尾場賽事，由晉峰主場硬撼傑志。雙方今季兩次在「菁英盃」交手，「藍鳥」皆大勝而回，今場定必爭取「三殺」對手，力逼榜首理文；至於「粉紅軍團」近況低迷，惟新兵陳肇鈞是役有望上演「地標戰」，攻守力會否顯著提升？值得期待。

晉峰遭逢各項賽事6連敗，總教練何信賢承認球隊近期表現未如理想，期望一眾有傷在身的球員，經過新年假期後獲得足夠休息，能夠重拾獎態。對方傑志剛捧走「高級組銀牌」冠軍，「何Sir」笑言今場交手並不合時：「傑志初一踢咗場決賽，我哋就停咗兩個星期，今場都唔敢諗太多，盡力踢場好波啦！尤其佢哋多埋伊高沙托尼呢位咁醒目嘅外援，進攻更加多咗變化。」陣容方面，陳肇鈞今場有望擔正，但壞消息是除了艾拔簡勞因傷繼續缺陣，另一中堅曾仲楠亦累積「5黃」要停賽。

新兵陳肇鈞（Philip）相隔大半年再次落班，「地標戰」便倒戈前球隊傑志，他表示已很久未有參與正式賽事，因此會以平常心面對，首要目標是重拾比賽的感覺：「希望第一場波就踢到平時水準，拎到好開始，最低限度令傑志踢得冇咁易。」

傑志剛在「高級組銀牌」決賽，與東方激戰120分鐘，總監兼主教練朱志光承認消耗一定體力，但球員經過多日休息後已大致恢復，預期可排出最理想陣容應戰。「藍鳥」在大年初一率先捧走今季第一冠，士氣正盛，但「朱Sir」卻提醒球員切勿鬆懈：「往往球隊攞完錦標之後，表現會突然之間滑落同走樣，唔希望發生喺我哋身上；晉峰一向攻力唔弱，尤其多埋Philip之後。」

上場趕及傷愈復出的後衞艾里奧（Helio），比賽期間再被撞爆嘴唇，他指經縫針後已無大礙，但仍需時間去復元。晉峰簽入Philip後實力有所提升，Helio認為絕不能夠輕敵：「Philip係一個好球員，佢同費利浦薩相信會為我哋製造唔少麻煩，加上青衣場比較細，要破密集有難度。不過如果想成為聯賽冠軍，就一定要勝出依啲艱難嘅比賽。」