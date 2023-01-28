激戰82分鐘　伍家朗憾負印尼新星掛銅

香港羽毛球名將伍家朗周六在超級500印尼公開賽4強戰，與東道主新星迪禾多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）激戰三局憾負，無緣躋身決賽，但可袋走銅牌為新一年成功攞彩。

世界排名18位的伍家朗踏入兔年狀態大勇，在印尼公開賽過關斬將先後淘汰馬來西亞名將李梓嘉及日本的常山幹太，取得4強席位，然而準決賽面對有主場之利的印尼新星迪禾多約上演激戰，頂着全場一面倒支持對手的壓力，伍家朗僅花21分鐘先贏一局21比17。

保持氣勢的伍家朗在第二局開局不俗，領先住8比3、14比10，然而迪禾多約愈戰愈勇，將比數拉近，並追至20平手，二人在「刁時」打成拉据，21平、22平、23平、24平，伍家朗更一度取得25比24取得賽點機會，可惜被對手追平，並再連失兩分，以25比27輸一局，被扳成總局數1比1。

賽至決勝局更難打，全場球迷的支持下迪禾多約由被動變主動，很快已領先16比12，雖然伍家朗反抗奮戰，更一度追平至20平手，惟最終頂不住對手的進攻，以20比22落敗，結束了1小時22分鐘的爭逐，雙方的對賽戰績亦追近至2比2。

不過，伍家朗未能再踏前一步雖然可惜，但在不設季軍戰的情況下，他為港奪得一面男單銅牌，對於近幾仗都是「一輪遊」的他，相信已注下強心針，為未來賽事繼續努力。