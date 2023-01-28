主場對弱隊見好就收　曼聯「細」擒雷丁

英足盃第4圈，半隻腳入咗英聯盃決賽嘅曼聯再度登場，主場迎戰英冠球隊雷丁，紅魔鬼走勢平穩向上，特別係對實力較弱球隊勝率甚高，不過嚟緊仲有英聯盃4強次回合，相信今場對雷丁見好就收，入波唔會多，佢哋近6仗主場5次開3球或以下，3.5球入球細博得過。(無綫myTV SUPER周日凌晨4時直播)

曼聯上仗英聯盃4強首回合作客諾定咸森林大勝3比0，不過仲要踢埋次回合先確定決賽席位，呢場波對於6年未捧過盃嘅曼聯嚟講非常重要，因此今場對雷丁盡可能點到即止，避免太大損耗，近10場攻入10球嘅拉舒福特已成為入球保證，有佢喺度唔憂冇波入，後防有華拉尼拍住利辛度馬天尼斯，仲有迪基亞把關，夠晒穩陣。

仲要留力踢英聯盃

值得留意嘅係，曼聯近期愈踢愈順，世盃前後一度錄得9連勝，球隊喺坦哈格調教下，對住聯賽下游同低組別球隊，都能夠控制戰局取勝，多場比賽都開3球或以下，相信今場又會係同一模式，贏兩三球然後等完場。不過主勝同半場勝賠率冇肉食，上盤讓到2球2球半又啱啱責界，勝負參半，3.5球嘅入球細可以話係最佳選擇。

另邊廂，雷丁排喺英冠中游，同曼聯實力差距懸殊，作客奧脫福只有一條路，就係做好防守博偷雞，只要佢哋守得住，入球細機會更高。