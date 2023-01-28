5月辦香港盃一級賽　單車隊備戰杭州亞運

香港單車總會主席梁鴻德今日（28日）出席活動，透露今年5月會舉辦香港盃場地單車一級賽，邀請海外選手與港隊交鋒。雖然未知「牛下女車神」李慧詩會否出戰杭州亞運，但他相信港隊有能力衝擊獎牌。

「亞洲車神」黃金寶和梁鴻德出席「E導沙田」應用程式啟動禮，梁鴻德透露單車總會去年申辦2023年場地單車國家盃，惟國際單車聯會（UCI）希望讓其他城市嘗試舉辦，故未能中選。由於UCI規定運動員要參加世界賽，所屬國家或地區必須舉辦一級或以上賽事，因此決定在5月舉辦香港盃：「預計會有至少八個國家或地區參加，5月台灣同樣會辦一級賽，估計參加台灣盃的選手亦會參加香港盃。」

香港曾於2021年舉辦國家盃，今年未能舉辦，梁鴻德不感可惜：「始終國家盃比以往世界盃少，一年只有三站，競爭大。我們明年還會繼續申辦，以香港的硬件和軟件配套，有信心可以維持競爭力。」

杭州亞運9月展開，梁鴻德表示未知「牛下女車神」李慧詩（Sarah）會否參加：「教練和Sarah仍在商討，總會預計她未必參加個人項目，但希望她參加團體項目。」單車隊在上屆亞運大豐收，奪得3金4銀1銅，惟多個獎牌得主包括張敬樂、馬詠茹和李燕燕已退役，梁鴻德直言影響大，但相信港隊仍有機會踏上頒獎台：「短距離如果有Sarah相信沒問題，如果沒有，爭牌機會不大，會寄望中長距望項目如麥迪遜、計分賽和全能賽。李思穎全能賽練得很積極，我們對她有信心。」