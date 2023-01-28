卡些度發聲明　跪求白禮頓出售佢

白禮頓中場摩西斯卡些度成為冬季轉會市場搶手貨，車路士曾經提出以5,500萬鎊收購佢，但被白禮頓拒絕，最新阿仙奴更加出價6,000萬鎊，搶購呢位21歲厄瓜多爾國腳，但一樣未能成功，因為白禮頓要求8,000萬鎊。

摩西斯卡些度終於忍唔住發表聲明，指阿仙奴開出嘅轉會費已打破白禮頓過往出售球員紀錄，希望會方接受，批准佢轉會。卡些度喺聲明中感謝白禮頓嘅知遇之恩，令佢有機會踢英超，自己亦付出最大努力為球隊比賽，並以成為厄瓜多爾最佳球員為目標。

對於有球會計劃高價簽佢，令白禮頓獲得破紀錄轉會費收入，感到非常自豪，因為球會可以用呢筆錢進行更佳發展，球迷亦會明白佢點解想把握機會轉投大球會。

簡單來講，摩西斯卡些度想話，白禮頓接受阿仙奴或者車路士嘅報價，對於大家都有好處。卡些度早前更換經理人，被指要加快處理轉會問題，並爭取最佳待遇。

白禮頓2021年僅以500萬鎊轉會費向迪華利獨立隊收購摩西斯卡些度，只係過咗2年身價已急升超過10倍。

白禮頓一向認錢唔認人，近年已出售多位主力，包括2021年夏天以5,000萬鎊將後衞賓韋特出售畀阿仙奴，早前亦將翼鋒李安度杜沙特賣埋畀兵工廠，上年8月更加以5,500萬鎊將左閘古古列拿出售畀車路士，相信白禮頓亦會將摩西斯卡些度善價而沽。