莎芭蘭嘉奪澳網后座　世界排名升至第2位

網壇「老虎」澳網稱后！24歲的莎芭蘭嘉周六（28日）於墨爾本舉行的澳網女單決賽中，展現無比韌力及決心，在先失一盤的劣勢下，以4比6、6比3及6比4反勝溫布頓冠軍拿芭堅娜，捧走個人首個大滿貫錦標，其世界排名亦將升上第2位。

白羅斯球手莎芭蘭嘉因左臂印有老虎紋身，因而獲得「老虎」稱號。儘管她只是第一次躋身大滿貫決賽，首盤被破發後失利，但站穩陣腳後，她發揮出強勁的發球及抽擊，成功扳平盤數。至決勝盤3平手，她突然再將擊球力量升級，達時速87英里，媲美祖高域等男子球手平均80多英里的速度，導致哈薩克球手拿芭堅娜難以招架，最終莎芭蘭嘉以6比4奠勝。連同澳網7連勝，莎芭蘭嘉保持2023年11仗全勝紀錄，其世界排名亦將升上第2位，僅次於施華德。

「很開心很激動，其實我現在還緊張得發抖。」莎芭蘭嘉說：「感謝我的瘋狂團隊一路陪伴我成長，也多謝金夫人將這個獎座頒給我。」全場打出17個A士的她，致勝球亦達到51個（對手31個），結束歷時2個多小時的激鬥後，她躺在場上掩面顯得如釋重負，繼而走到觀眾席前與團隊擁抱慶祝。

這一刻的感觸，背後有着千言萬語。2018年，莎芭蘭嘉在澳網對戰東道主球后芭蒂，因為莎芭蘭嘉習慣在擊球時發出咆哮聲，被主場球迷柴台，觀眾們更發出噓聲以示不滿，導致球證要開咪控制場面。莎芭蘭嘉亦曾經因為發球雙錯誤問題嚴重，而為人詬病，然而經過多年來的磨鍊及努力，她今日已成為一個EQ更高、水準更穩定的頂尖球員，這座澳網冠軍寫下她生涯的里程碑，相信日後她將會獲得更多成就。