港超聯　12分鐘內入3球　傑志5球挫晉峰

周六（28日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場賽事，晉峰於主場青衣運動場惡鬥傑志。「藍鳥」憑對方兩記烏龍球，加上丹恩奴域梅開二度，以及顏卓彬的入球，以5比0大勝而回，晉峰則錄得7連敗。

力求擺脫連敗的「粉紅軍團」，今場由伍家揚客串左閘，楊憲樂與葉卓文扼守中路，入球重任落在兩名外援費利浦薩、栢保羅身上，新兵陳肇鈞先列後備。至於傑志今場作出不少調動，羅梓駿、查理史葛齊齊復任正選，伊高沙托尼加盟後首次擔正，與丹恩奴域、明加索夫組成前線三叉戟。

剛捧走「高級組銀牌賽」冠軍的傑志，甫開賽即全力搶攻，顏卓彬右路傳中，晉峰中堅楊憲樂門前不慎自擺烏龍，「藍鳥」未夠1分鐘已領先1球。10分鐘丹恩奴域接應費蘭度角球頭槌頂入，替「藍鳥」再下一成。

2分鐘後羅梓駿後上壓入禁區，再橫傳予丹恩奴域，後者禁區內輕鬆撞入，「藍鳥」擴大領先優勢至3球。34分鐘顏卓彬逼甩門將羅澔陽腳下球，再射入空門，半場傑志遙遙領先4球。

易邊後落後的晉峰，換入黃偉國加強攻力，65分鐘葉卓文半傳半射被門將保羅撲出，栢保羅補射可惜未能命中目標。不過4分鐘後費蘭度罰球斬入禁區，明加索夫起腳雖然先被擋出，但劉君正卻將皮球撞入自己龍門，晉峰落後至0比5。

「粉紅軍團」之後急起直追，72分鐘栢保羅快放再傳中，但費利浦薩射中門楣，錯失黃金機會；新兵陳肇鈞比賽尾段亦有份上陣，不過依然未能為晉峰破蛋，最終傑志以5球獲勝，順利全取3分。

今仗傑志即使攻入5球，但卻錯失不少機會，總監兼主教練朱志光賽後認為球員應該要把握得更好：「上場『高級組銀牌賽』決賽踢到加時，都有一定影響，尾段米基爾都話肌肉緊；都失咗成十個機會，但足球成日都係咁樣，可能因為太早領先有啲放鬆咗。」

晉峰在開賽不足1分鐘便失球，賽後晉峰總教練何信賢承認打亂了部署，並成為今場大敗關鍵，但樂見球隊之後表現有所改善：「好開心見到球員下半場冇放棄，我覺得咁嘅態度先對得住球迷，唔好彩中過3次楣，起碼值得入一球。」新兵陳肇鈞（Philip）今仗後備入替，「何sir」指Philip需時提升狀態，希望之後可以愈踢愈好。