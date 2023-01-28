港超聯　球隊狂「嘥餐」 丹恩奴域：下半場好差

傑志周六（28日）於「中銀人壽香港超級聯賽」，作客青衣運動場面對晉峰，最終以5比0大勝而回，賽後被足總選為「全場最佳球員」（POM）的丹恩奴域，承認球隊在下半場表現未如理想，提醒隊友即使在大幅領先下，落場時依舊要保持專業。

丹恩奴域在上半場已梅開二度，帶領傑志以5球擊敗晉峰，但這名陣中首席射手賽後，卻不滿球隊在下半場多次錯失良機，認為可以踢得更好：「我對贏波好滿意，但我哋唔可以再踢到好似下半場咁差，要從中學習同改善。我明白可能啱啱贏完冠軍有所鬆懈，但下星期一定要更加認真，我哋係香港最強球隊，球員要證明自己值得代表傑志比賽，落到場要踢得更加專業。」

「藍鳥」6天前才在「高級組銀牌」與東方激戰120分鐘，被問到會否因體能問題而影響表現，「黑山伊巴」坦言此刻並未感到太疲倦：「唔可以話好攰，因為一直有物理治療師同教練幫忙恢復，你見我哋上半場都入咗4球，同製造好多機會，我相信對球隊影響唔大，始終我哋係職業足球員。」「黑山伊巴」又不忘讚揚晉峰下半場的表現，指對手值得攻入1至2球。