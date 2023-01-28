港超聯　將軍澳爆搶分大戰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）尾場賽事，香港U23坐鎮將軍澳運動場，迎戰和富大埔。為爭取聯賽第1分，香港U23今場必定傾盡全力；至於要擺脫連敗頹勢的大埔，亦不會有任何保留，下游激戰一觸即發。（周日晚上6時開賽）

上場不敵深水埗，暫時在聯賽仍未有分落袋的香港U23，今場惡鬥和富大埔，主教練司徒文俊指對方球員身材優勢明顯，令球隊防守面臨壓力：「相信大埔會有多啲高空攻勢，始終佢哋啲外援身體質素唔錯，我哋陣中未必所有人，都有能力抵擋呢啲攻勢，始終球隊唔算擁有好多好大隻嘅球員。」傷兵方面，早前受傷的林智豐及嚴啟倬已恢復操練，但仍需時提升狀態，「司徒Sir」相信兩人屆時應會先列後備。

各項賽事遭遇8連敗的大埔，急需要1場勝仗重振士氣。上場大埔以0比2不敵理文，但主教練李恆滙認為球隊整體表現並不差，相信球員經過農曆新年調整，情況會有所改善。「滙Sir」續指今場會是搶分好機會：「我哋有外援方面嘅優勢，係應該被睇高一線，但對手都不斷進步緊，所以係需要好小心去應付。」王力威有傷在身今場上陣成疑，至於新兵佐敦查維斯則有望獻出首騷。