港超聯　港會主場出擊撼東方

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）繼續上演第9輪爭奪，其中有港會主場迎戰東方。相隔兩個月後重返香港足球會足球場作賽，港會期望充分發揮地頭優勢，而剛於「高級組銀牌賽」決賽飲恨的東方，則需要盡快收拾心情，力圖重返勝軌。（on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會今場聯賽主場迎戰東方，主教練東尼咸美頓（Tony）表示球隊雖然面對強敵，但仍會堅持奮鬥，又借鑒英超賽果，指港會並非不可能炮製驚喜：「修咸頓排緊英超包尾，但之前喺『英格蘭聯賽盃」可以贏曼城兩球。其實踢波就係咁，如果強啲嗰隊打唔出最佳水準，就隨時輸埋，呢個就係足球嘅魅力。」不過後防猛將菲杜化今仗會缺陣，Tony形容這是球隊巨大損失，但相信他很快便會歸隊。

翼鋒李小恆則謂東方是其中1支強隊，預計是役會相當難踢，但認為球賽「咩都有可能發生」，盼望利用主場之利，為東方製造困難：「我哋嘅主場比其他球場細，仲要係人造草，加上成日喺度練波，相信會比其他隊伍更加適應依個球場，希望到時有好表現，令更多球迷為我哋打氣。」

東方年初一於「高級組銀牌賽」決賽，互射12碼不敵傑志，雖然與冠軍失之交臂，但主教練盧比度（Chino）仍為對球隊表現感到高興。經歷決賽激戰，球員難免出現體能負擔，加上今場要造訪港會仿真草主場，Chino認為對東方是一大考驗：「決賽過後，部分球員仲要啲時間回氣，今場仲要喺仿草場比賽，會令戰況變得更複雜，同之前喺『足總盃』交手肯定唔同。」

東方隊長梁振邦上場奮戰不懈，最後要因傷退下火線，他透露現時已沒有大礙，但承認經過一場決賽，球員體能和精神消耗極大。為應付今場作客港會，東方賽前都去到仿真草場練波，梁振邦認為：「始終港會場我哋咁耐都冇去過，可能需要啲時間適應，所以呢場硬仗係唔易踢。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：12.周子謙 18.積施利 4.杜國樑 20.蕭嘉明

中場：10.安高沙 32.峇夏比 16.溫俊 19.李小恆

前鋒：25.基奧 30.福保羅

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.亞歷斯祖 4.鐘樂安 3.高素巴耶夫 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 27.馬高斯 10.蔡立靖

前鋒：23.孫銘謙 9.巴杜姆 11.黃皓雋