港超聯　深水埗陣容大變身火併理文

收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：

周日（29日）年初八「中銀人壽香港超級聯賽」繼續上演多場激戰，其中頭場先由深水埗坐鎮深水埗運動場，主場挑戰前列分子理文。兩軍在冬季轉會窗各自簽入新球員，其中有朱偉鈞等新兵加盟的深水埗，能否與強敵周旋，值得留意；至於簽入塞拉利昂中堅施沙的理文，為搶分不容有失，激戰可期。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

深水埗上場小勝香港U23，取得今季首勝，踏入2023年更錄得兩場不敗，今場面對前列分子理文，主教練郭嘉諾承認對手的確贏面較高，但有信心將不敗走勢繼續延續：「世界各地無球隊會一直連敗，例子就好似英超般尼茅夫，無錯表現係有反覆，但只要信心返番嚟，點都會有一段時間踢得好好，希望今場攞到分，防守反擊做好啲，努力爭取入波。」

一月轉會窗重開後加盟的波比（Bobby），上場攻入重返港超後首球，他表示感到十分開心，但指距離最佳狀態仍有一段距離，今季目標幫助球隊爭取更好成績。球隊早前曾在「菁英盃」守和理文，Bobby希望今場可以再接再勵：「兔年第一場全隊上下都好期待，咁當然想有分落袋啦，我哋會保持番上次嘅水準，同埋一定竭盡全力。」

於聯賽已取得4連勝的理文，月初曾在「菁英盃」遭深水埗逼和，主教練陳曉明指出有留意到對手近期頻頻增兵，但強調無論如何，球隊全取3分的目標不會改變：「兩隊差距相比起季初係接近咗，希望上次交手做得唔好嘅嘢，可以有啲改善。」新加盟的塞拉利昂國腳施沙已投入操練，「曉明Sir」對這位新兵的狀態感滿意，相信能夠增強後防硬淨度。

早前一直受傷患困擾的理文中場黃威，透露經過近期休養後已逐漸康復，希望可以盡快透過比賽重拾狀態。黃威認為深水埗早前於聯賽開齋，士氣肯定有所提升，理文今場必須沉着應戰：「兩隊今季都互對咗3次，大家好熟悉對方踢法，希望呢場可以踢得更有耐性，從而喺對手防線搵到破綻。」

【兩隊預計正選陣容】

深水埗

門將：30奧利斯

後衞：5陳靜謙 23杜國榆 24捷西斯

中場：11黃靖揚 42沈云燮 12黎格爾 6周家樂 20波比

前鋒：29朱偉鈞 9羅港威

理文

門將：28陳嘉豪

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 14荷西安祖 4立花稜也

中場：16顏樂楓 23黃威 44中村祐人

前鋒：8艾華頓 9洛迪古斯 17張憙延