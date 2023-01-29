卡斯米路2入靚波　曼聯有望做盃賽3冠王

周日(29)凌晨英足盃第4圈賽事，曼聯主場3比1輕取英冠球隊雷丁後，成為今季英超唯一一隊仍然喺3項盃賽逐鹿嘅球隊。「紅魔鬼」可唔可以做盃賽3冠王，好大程度視為卡斯米路表現，呢位巴西防中今仗轟入2個靚波，加盟曼聯後已直接間接貢獻9個入球，堪稱係全能核心。

曼聯喺英聯盃半隻腳踏入決賽，今仗英足盃繼續強陣出擊，上半場面對雷丁頑強抵抗悶和0比0，但下半場卡斯米路大爆發，55分鐘接應安東尼馬菲奧斯直線，乖巧笠過出迎門將射入，3分鐘後卡斯米路離門廿幾碼抽射轟入死角，短短4分鐘就為曼聯建立大好形勢。

雷丁落後下愈踢愈急，前鋒安祖卡路爾2次粗野犯規換嚟2黃1紅，踢多個嘅曼聯喺66分鐘由費特門前用後腳射入，遙遙領先3比0。大局已定下曼聯放軟手腳，72分鐘被雷丁破蛋，但無阻曼聯取得主場11連勝，順利晉級英足盃第5圈。

曼聯喺歐霸盃晉級淘汰賽、英聯盃4強首回合領先諾定咸森林3比0、英足盃又躋身第5圈賽事，係英超唯一有機會挑戰盃賽3冠王球隊，領隊坦哈格表示歡迎挑戰：「我哋想爭冠軍，所以唔會有投訴(賽程密集)，亦歡迎面前嘅挑戰，曼聯有足夠強大嘅陣容去應付。」

巴西中場卡斯米路上年夏天由皇家馬德里加盟，擔任防中嘅佢唔單止防守出色，就連進攻都孭重飛，連續今場2球，佢喺曼聯已有4入波同5次助攻，坦哈格表示：「佢喺皇馬贏4次、5次歐聯冠軍，亦係每一任皇馬教練最重用嘅球員，你就知道佢喺英超一樣會發揮影響力。」