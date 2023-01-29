敗家仔變殺手　拿達路入2球助國米反勝

周日(29日)凌晨意甲，國際米蘭作客包尾嘅克雷莫納，幾乎陰溝裡翻船，幸好有拿達路馬天尼斯扮演救世主，個人梅開二度，協助國際米蘭反勝2比1。呢位阿根廷國腳近7次為國米上陣轟入6球，同世界盃「敗家仔」形象判若兩人。

國際米蘭今仗開波11分鐘就失守，因為克雷莫納前鋒奧克雷克射入1球非常精彩嘅世界波，國米門將奧拿拿飛到盡，都救唔到。

不過，國際米蘭始終整體實力勝一籌，踢到21分鐘靠1次角球攻勢扳平，當時迪斯高起腳被門將撲出，拿達路馬天尼斯第一時間補射入網成1比1，呢位25歲前鋒跟住仲有1次勁射僅貼柱出界，克雷莫納亦有中場班拿斯近門起腳，被奧拿拿救出。

換邊之後，國際米蘭加強攻力，65分鐘迪斯高直傳，拿達路馬天尼斯射入反超前2比1，取得今季個人第11個聯賽入球。

拿達路馬天尼斯今屆世界盃為阿根廷上陣6次都食白果，期間浪費多次入波機會，表現備受批評，但返到意甲之後，知恥近乎勇，近7次上陣入6球，成功洗脫「敗家仔」污名。