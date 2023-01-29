皇家打吡！皇蘇勢勇受讓抵玩

西甲上演前列大戰，2哥皇家馬德里主場硬撼第3嘅皇家蘇斯達。皇馬上周中西盃踢到加時先晉級，耗力甚多；皇蘇聯賽5連勝絕對唔赦「銀河艦隊」，受讓必捧讓球客勝。（Now 632及611周一凌晨4時直播）

皇馬近期狀態麻麻，喺西超盃決賽輸畀死敵巴塞，雖然之後兩連勝叫做反彈，但上周中西盃8強面對馬體會，幾經辛苦喺法定時間追成1比1，去到加時憑雲尼斯奧斯祖利亞入波兼助攻，先至贏3比1晉級，耗力不小。由於中場悍將曹亞文尼仲養緊傷，主帥安察洛堤又唔鍾意輪換，兩老莫迪歷同卻奧斯冇得休息，令「銀河艦隊」中場活力不足，好難持續控制戰局，加上佢哋賽程頻密，嚟緊又要出戰世冠盃，眾將真係回唔切氣。

阿歷山大索洛夫場場有波入

另一邊廂，皇蘇於上周中西盃8強以0比1不敵巴塞出局，但表現唔曳雖敗不辱。查實皇蘇依家踢多一場下，只落後皇馬3分，比起要多線作戰嘅皇馬同巴塞，皇蘇可專心打聯賽，分分鐘有機會爭標。睇番佢哋近5仗聯賽全勝只失兩粒，箭頭阿歷山大索洛夫場場有波入，順到冇朋友，就算老將大衞施華有傷在身，仲有「日本美斯」久保建英撐住，今仗有得受讓堅筍，讓球客勝咪錯過。

直播表

周日7:15pm FB6700 荷甲 川迪 Vs 飛燕諾

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周日7:30pm 意甲 AC米蘭 Vs 薩斯索羅

Now 639

周日8:30pm 德乙 漢堡 Vs 布倫瑞克

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周日9:00pm 西甲 華拉度列 Vs 華倫西亞

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周日9:30pm 英足盃 白禮頓 Vs 利物浦

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周日10:00pm 意甲 祖雲達斯 Vs 蒙沙

Now 639

周日10:00pm 法甲 斯特拉斯堡 Vs 圖盧茲

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周日10:00pm 英足盃 史篤城 Vs 史提芬納治

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周日11:15pm 西甲 奧沙辛拿 Vs 馬德里體育會

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周一0:05am 法甲 阿些斯奧 Vs 里昂

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周一0:30am 英足盃 域斯咸 Vs 錫菲聯

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周一1:00am 意甲 拉素 Vs 費倫天拿

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周一1:30am 西甲 切爾達 Vs 畢爾包

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周一3:45am 意甲 拿玻里 Vs 羅馬

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周一3:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 蘭斯

Now 638

周一4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 皇家蘇斯達

Now 632、611