港超聯　深水埗陣容大變身火併理文

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）上演多場第9輪賽事，其中打頭陣有深水埗坐鎮深水埗運動場，挑戰前列分子理文。深水埗今場有上演「地標戰」的新兵朱偉鈞擔任箭頭，兩位韓援沈云燮及權宰憼齊齊上陣，門將奧力斯傷愈復出擔正，與西班牙中堅負責鎮守後防；理文則派出基華尼頓、艾華頓及張憙延組成進攻三叉戟，黃威復任正選坐鎮中場，防線由戴起隊長臂章的荷西安祖領軍。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

深水埗正選：

30 奧力斯 [GK]

5 陳靜謙

7 權宰憼

8 尼高拉斯

10 劉浩霖

12 黎格爾 [C]

20 波比

23 杜國榆

24 捷西斯

29 朱偉鈞

42 沈云燮

理文正選：

28 陳嘉豪 [GK]

3 徐宏傑

4 立花稜也

5 余煒廉

8 艾華頓

11 鄭兆均

14 荷西安祖 [C]

17 張憙延

23 黃威

33 迪高

91 基華尼頓

深水埗後備：

1 王子聰 [GK]

28 戴廷匡 [GK]

3 史提芬

6 周家樂

9 羅港威

13 鄧港桁

16 張志昊

19 黃天朗

21 陳灝

39 鄧子均

95 歐建希

理文後備：

1 高俊 [GK]

2 列斯奧

7 李康廉

10 亞哥斯達

12 羅焯熙

16 顏樂楓

21 曾錦濤

24 鄭進泓

26 黃俊皓

29 余沛康

37 梁立天

44 中村祐人

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周日（29日）年初八「中銀人壽香港超級聯賽」繼續上演多場激戰，其中頭場先由深水埗坐鎮深水埗運動場，主場挑戰前列分子理文。兩軍在冬季轉會窗各自簽入新球員，其中有朱偉鈞等新兵加盟的深水埗，能否與強敵周旋，值得留意；至於簽入塞拉利昂中堅施沙的理文，為搶分不容有失，激戰可期。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

深水埗上場小勝香港U23，取得今季首勝，踏入2023年更錄得兩場不敗，今場面對前列分子理文，主教練郭嘉諾承認對手的確贏面較高，但有信心將不敗走勢繼續延續：「世界各地無球隊會一直連敗，例子就好似英超般尼茅夫，無錯表現係有反覆，但只要信心返番嚟，點都會有一段時間踢得好好，希望今場攞到分，防守反擊做好啲，努力爭取入波。」

一月轉會窗重開後加盟的波比（Bobby），上場攻入重返港超後首球，他表示感到十分開心，但指距離最佳狀態仍有一段距離，今季目標幫助球隊爭取更好成績。球隊早前曾在「菁英盃」守和理文，Bobby希望今場可以再接再勵：「兔年第一場全隊上下都好期待，咁當然想有分落袋啦，我哋會保持番上次嘅水準，同埋一定竭盡全力。」

於聯賽已取得4連勝的理文，月初曾在「菁英盃」遭深水埗逼和，主教練陳曉明指出有留意到對手近期頻頻增兵，但強調無論如何，球隊全取3分的目標不會改變：「兩隊差距相比起季初係接近咗，希望上次交手做得唔好嘅嘢，可以有啲改善。」新加盟的塞拉利昂國腳施沙已投入操練，「曉明Sir」對這位新兵的狀態感滿意，相信能夠增強後防硬淨度。

早前一直受傷患困擾的理文中場黃威，透露經過近期休養後已逐漸康復，希望可以盡快透過比賽重拾狀態。黃威認為深水埗早前於聯賽開齋，士氣肯定有所提升，理文今場必須沉着應戰：「兩隊今季都互對咗3次，大家好熟悉對方踢法，希望呢場可以踢得更有耐性，從而喺對手防線搵到破綻。」