卡路爾瘋狂踢人　艾歷臣慘遭剷傷

雷丁喺英足盃不敵曼聯，前鋒安祖卡路爾化身「球場屠夫」，多次粗野犯規，包括剷傷紅魔鬼中場大將基斯甸艾歷臣，其後更迅速連攞兩張黃牌被逐，簡直踢到情緒失控，賽後遭到輿論猛烈批評。

曾經效力紐卡素、利物浦等球隊嘅「經典水貨」安祖卡路爾，上年9月同雷丁簽4個月短約，由於表現唔錯，早前獲續約至2024年夏天。

呢位34歲高大射手可能太想報答球會，今仗非常落力，積極參加防守，下半場初段飛剷基斯甸艾歷臣，導致對方傷出。當時安祖卡路爾避過一劫冇攞牌，但仲唔識收歛，分別於60及65分鐘，侵犯杜維爾馬拉西亞、卡斯米路，迅速連攞2張黃牌，兩黃變一紅被逐。

由於安祖卡路爾表現「太搶鏡」，成為網民熱烈討論對象，有人認為佢飛剷基斯甸艾歷臣，就應該直接被出示紅牌，亦有人話：「卡路爾仲踢緊波咩？」甚至有網民好唔客氣直斥：「佢仲生存緊咩？」

至於受害者基斯甸艾歷臣離場時，需要撐柺杖，似乎傷勢唔輕，曼聯領隊坦哈格表示，呢位丹麥國腳足踝受傷，將接受詳細檢查後，先至知道抖幾耐。

曼聯將於2月2日凌晨英聯盃4強次回合主場對諾定咸森林，相信唔使預艾歷臣。