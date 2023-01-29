港超聯　港會主場出擊撼東方

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香港足球會足球場周日（29日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，港會主場迎戰東方。港會今場由杜國樑及積施利鎮守中路，溫俊聯同莊馬仕負責中場掃蕩，福保羅及新加盟的泰亞高擔正爭取入球。至於東方就有黃皓雋及孫銘謙負責兩邊側擊，協助巴杜姆衝鋒陷陣，梁振邦則先列後備。（on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會正選：

1 費查 ［GK］

4 杜國樑

10 安高沙 ［C］

12 周子謙

16 溫俊

18 積施利

19 李小恆

20 蕭嘉明

28 莊馬仕

30 福保羅

91 泰亞高

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

2 亞歷斯祖

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

9 巴杜姆

10 蔡立靖

11 黃皓雋

22 梁冠聰［C］

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

港會後備：

21 馮朗軒 ［GK］

6 亞當貝利

7 羅賓士高

15 麥美倫

17 汪雙財

22 禾利朗拿

24 道帕瑪

25 基奧

31 余毅行

東方後備：

26 廖富源［GK］

40 鍾凱文 ［GK］

5 朱康銘

8 史雲斯頓

16 梁振邦

24 黃偉駿

42 楊棟棋

44 柏拔

55 馬希偉

66 李卓軒

77 李俊霆

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）繼續上演第9輪爭奪，其中有港會主場迎戰東方。相隔兩個月後重返香港足球會足球場作賽，港會期望充分發揮地頭優勢，而剛於「高級組銀牌賽」決賽飲恨的東方，則需要盡快收拾心情，力圖重返勝軌。（on.cc東網周日下午4時30分直播）

港會今場聯賽主場迎戰東方，主教練東尼咸美頓（Tony）表示球隊雖然面對強敵，但仍會堅持奮鬥，又借鑒英超賽果，指港會並非不可能炮製驚喜：「修咸頓排緊英超包尾，但之前喺『英格蘭聯賽盃」可以贏曼城兩球。其實踢波就係咁，如果強啲嗰隊打唔出最佳水準，就隨時輸埋，呢個就係足球嘅魅力。」不過後防猛將菲杜化今仗會缺陣，Tony形容這是球隊巨大損失，但相信他很快便會歸隊。

翼鋒李小恆則謂東方是其中1支強隊，預計是役會相當難踢，但認為球賽「咩都有可能發生」，盼望利用主場之利，為東方製造困難：「我哋嘅主場比其他球場細，仲要係人造草，加上成日喺度練波，相信會比其他隊伍更加適應依個球場，希望到時有好表現，令更多球迷為我哋打氣。」

東方年初一於「高級組銀牌賽」決賽，互射12碼不敵傑志，雖然與冠軍失之交臂，但主教練盧比度（Chino）仍為對球隊表現感到高興。經歷決賽激戰，球員難免出現體能負擔，加上今場要造訪港會仿真草主場，Chino認為對東方是一大考驗：「決賽過後，部分球員仲要啲時間回氣，今場仲要喺仿草場比賽，會令戰況變得更複雜，同之前喺『足總盃』交手肯定唔同。」

東方隊長梁振邦上場奮戰不懈，最後要因傷退下火線，他透露現時已沒有大礙，但承認經過一場決賽，球員體能和精神消耗極大。為應付今場作客港會，東方賽前都去到仿真草場練波，梁振邦認為：「始終港會場我哋咁耐都冇去過，可能需要啲時間適應，所以呢場硬仗係唔易踢。」