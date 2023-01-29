港超聯　理文向深水埗派4蛋

迪高（左）與 沈云燮在中場各不相讓。（林卓臻攝）

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）上演多場第9輪賽事，其中打頭陣有深水埗坐鎮深水埗運動場，挑戰前列分子理文。結果「黃黑軍團」憑立花稜也和基華尼頓上半場各入1球，加上換邊後張憙延及艾華頓錦上添花，以4比0輕取深水埗。

深水埗今場有上演「地標戰」的新兵朱偉鈞擔任箭頭，兩位韓援沈云燮及權宰憼齊齊上陣，門將奧利斯傷愈復出擔正，與西班牙中堅負責鎮守後防；理文則派出基華尼頓、艾華頓及張憙延組成進攻三叉戟，黃威復任正選坐鎮中場，防線由戴起隊長臂章的荷西安祖領軍。

理文上半場大部分時間反客為主，佔盡主動權，6分鐘，基華尼頓接應傳中倒掛二傳，黃威門前加多腳射高。17分鐘，張憙延與立花稜也禁區內撞牆配合，前者窄角度起腳，被封近柱的奧力斯擋走。至於深水埗靠死球攻勢發圍，但未能威脅理文門將陳嘉豪。

「黃黑軍團」繼續搶攻，27分鐘，鄭兆均遠射未能轉化成入球。3分鐘後，艾華頓單刀赴會，再被出迎的奧力斯化解危機。37分鐘，理文的努力終於收到回報，立花稜也後上助攻，與黃威一次撞牆配合，前者窄角度射破奧利斯十指關，為理文打破僵局。補時階段，基華尼頓單刀勁射得手，完半場前為理文擴大領先優勢。

易邊再戰，深水埗率先換人派出鄧子均，47分鐘，沈云燮罰球直射僅僅柱邊出界。54分鐘理文再下一城，基華尼頓傳中，張憙延門前接應射入。理文領先後也作出陣容調動，由顏樂楓、李康廉及亞哥斯達入替。

落後的深水埗比賽後段搶回不少控球權，但攻勢具威脅攻勢欠奉，相反獲得多次反擊機會的理文，再由艾華頓於89分鐘，攻入埋齋入球。最終理文以4比0擊敗深水埗，重返榜首位置。

理文今場面對榜下游球隊深水埗，直至上半場尾段才能打開缺口，賽後主教練陳曉明承認球隊仍有改善空間，但對賽果感「收貨」：「往往對住實力相對弱啲球隊，入第一球係最重要，因為對手想咬住唔失波，而入咗波壓力會減低，信心都增強。今日整體都製造到好多機會，4比0無人會話唔滿意，無錯把握力要改善，但最重要都係3分。」

深水埗雖然大敗而回，但主教練郭嘉諾賽後對球隊表現感到滿意，認為球隊表現值7分：「開始踢到我要求嘅踢法，你見球員逼搶多咗，跑動都好多，場上面更加主動，只係對面把握力同個人能力好，同埋上半場補時階段再失多球都係轉捩點。」深水埗在1月份簽入多名新球員，當中上演「地標戰」的朱偉鈞，今場更踢足90分鐘，「嘉諾Sir」承認這名東方借將暫時仍欠缺比賽狀態，在攻守上需要多加改善，盼望他能夠珍惜機會。