再遇紅軍有信心鬥攻　白禮頓火猛大騷娛賓

英足盃第4圈，白禮頓主場迎戰利物浦。雙方早前英超交鋒，白禮頓爆冷大勝3比0，大大提升今仗爭勝信心，可望繼續強攻對手。「紅軍」今季聯賽失準，盃賽已成最大目標，加上貴為上屆冠軍，為求衞冕亦唔可以退縮。睇番白禮頓近6場比賽總入球開全3球或以上，一於再追中位數2.5球嘅入球大。（無綫myTV Super周日晚9時30分直播）

「神奇球隊」白禮頓踢法悅目，今季英超19戰已轟入37球，僅次於曼城、阿仙奴同熱刺。最難得係佢哋即使遇上傳統勁旅，一樣唔赦駁火，效果往往出奇咁好，包括主場大炒車路士4比1、豪派利物浦3蛋，即使2比4不敵英超榜首阿仙奴，亦充分顯示佢哋強大火力。值得一提，白禮頓曾於今屆英聯盃以3比1淘汰「兵工廠」，絕對唔簡單，今晚再鬥腳下敗將利物浦，更可放膽主攻，翼鋒三笘薰狀態弗到震，勢對「紅軍」防線構成重大威脅。

利物浦反擊仍煞食

利物浦近5場比賽僅獲1勝，無疑處於低潮期，但爛船始終有三斤釘，鋒線上擁有穆罕默德沙拿及加普等優質進攻球員，仍然具一定反擊能力，加上白禮頓防線唔算太過穩陣，近6仗得1場保持到清白之身，利物浦只要集中番啲，要攻破對方防線並唔困難。雙方近4次對賽各贏一次，另外兩次打和，可謂勢均力敵，考慮到其中3次交手總入球達3球或以上，入球大屬好路之選。