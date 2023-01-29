港超聯　主場迎戰東方 港會1比0贏波

今仗港會有菲杜化缺陣，由16歲的周子謙(左)擔正堅守防線。(鄧文滔攝)

香港足球會足球場周日（29日）上演1場「中銀人壽香港超級聯賽」，港會主場迎戰東方。最終主隊憑福保羅一箭定江山，1比0擊敗東方。

港會今場由杜國樑及積施利鎮守中路，溫俊聯同莊馬仕負責中場掃蕩，福保羅及新加盟的泰亞高擔正爭取入球。至於東方就有黃皓雋及孫銘謙負責兩邊側擊，協助巴杜姆衝鋒陷陣，梁振邦則先列後備。

10分鐘，東方左路長傳，黃皓雋禁區頂得到皮球立即起腳，僅未能命中目標。7分鐘後，李小恆右快速推進策動反擊，並傳予安高沙，可惜安高沙控甩腳，被葉鴻輝接實。24分鐘，黃梓浩左路傳中，港會球員解圍不遠，馬高斯禁區頂射門，被費查一抱入懷，37分鐘，泰亞高左路突破傳中，福保羅一射入網，助主隊先開紀錄兼領先1比0完上半場。

落後的東方換邊後嘗試反撲，51分鐘，馬高斯主射罰球未能考驗費查，10分鐘後，馬高斯禁區附近勁射中楣底彈出，巴杜姆補射又告高出。72分鐘，胡晉銘傳入禁區，孫銘謙嘗試飛身攻門但柱邊出界。之後東方嘗試高空轟炸港會後防，但遲遲未能追平，87分鐘，亞歷斯祖右路斬入禁區，高素巴耶夫亂戰中起腳，費查再次接實皮球，隨後東方反撲無果，港會贏1比0完場。

港會今季在「足總盃」0比3不敵東方，今仗成功報一箭之仇，主教練東尼咸美頓（Tony）對結果相當滿意， 替球員感到高興：「真係好開心可以喺1支強隊度攞到3分，可能東方喺『高級組銀牌』決賽打足120分鐘，令體力有影響，但球隊今日真係好努力，值得贏波。」

東方主教練盧比度（Chino）對賽果感失望，但不認為球隊受「高級經銀牌」決賽激戰影響體力，又苦笑道球隊此前為備戰今場賽事，已刻意在人造草訓練，可惜仍要在客場全失3分。