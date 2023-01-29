22座大滿貫到手！祖高域澳網決賽挫西西帕斯

澳洲網球公開賽周日（29日）煞科，塞爾維亞名將祖高域男單決賽克服兩盤「搶七戰」，以3：0力挫希臘的西西帕斯贏得個人澳網第10個冠軍，同時以22座大滿貫，追平拿度男單史上最多大滿貫冠軍紀錄。祖高域經歷疫苗風波後，時隔一年再於澳網捧盃兼重返世界第一，賽後他情緒很激動，走上看台與支持者擁抱後，一度躺在地上痛哭：「這是我最重要的勝利！」

賽事9屆冠軍祖高域去年因為拒絕接種疫苗而被澳洲取消簽證驅逐出境及無緣衞冕，隨著澳洲宣布放寬入境措施，35歲的祖高域終能回歸澳網賽場，今屆再次殺入決賽，面對生涯首闖澳網決賽的西西帕斯，重演2021年法網決賽戲碼。

首盤祖高域憑94％一發得分率，以6：3先拔頭籌。24歲的西西帕斯第2盤回復穩定水準與祖高域各自保發，一直鬥到「搶七」，惟祖高域頂住壓力，以7：6（7：4）贏得這盤。第3盤兩人繼續拉鋸，祖高域再次成功「搶七」，以7：6（7：5）拿下這盤，第10次澳網封王。

重返「世一」的祖高域賽後形容，這是他生涯最重要的勝利：「希臘和塞爾維亞都沒有網球傳統，我們很少追逐的榜樣，我想向世界上任何一個有夢想的小孩帶出一個信息，不要讓任何人拿走你的夢。不論你來自哪裡，來自什麼樣的家庭，愈困難的環境，只會成為你的養份，使你變得更強。這次旅程對我來說很不容易，多謝我的團隊，也多謝歡迎我回來澳洲的人！」

亞軍得主西西帕斯亦大方恭喜對手：「恭喜你。好榮幸生涯對上很多頂尖球員，而祖高域總能帶出我最佳的表現，他就是史上最佳球手，多謝你推動所有網球員。又一年來到決賽，結果同樣難以面對，但我會回到球場繼續努力。」