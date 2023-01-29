港超聯　和富大埔贈香港U23「3蛋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）尾場賽事，香港U23於將軍澳運動場主場出擊，迎戰和富大埔。結果大埔憑保連奴梅開二度，加上隊長陳曉鋒比賽後段錦上添花，以3比0擊敗香港U23，終止聯賽4連敗頹勢。

香港U23今場派出今季首次上陣的雲天樂把守最後大關，戴上隊長臂章的黃浩然，與梁煒烽鎮守後防中路，前線有袁世傑及吳栢希衝鋒陷陣；作客的大埔強陣出擊，加比爾及李家豪組成中堅組合，利馬與隊長陳曉鋒坐鎮中場，為頭號射手保連奴提供支援。

大埔開局就反客為主，對香港U23後防進行圍攻，1分鐘，保連奴推入禁區起腳，被雲天樂接實。其後輪到雷仙奴推大位起腳，僅僅射高。10分鐘羅振庭斬中，陳曉鋒頭槌頂斜。形勢受壓的香港U23，24分鐘有林樂賢中路起腳，省中大埔守衞出底線。上半場補時階段，雷仙奴落底傳中，保連奴近門撞入，為大埔先拔頭籌。

換邊後，大埔繼續搶攻，51分鐘1次角球攻勢，加比爾頭槌攻門，但被鄧筵霑護到空門。其後兩隊都作出換人，大埔由鄭子森入替利馬，香港U23則派出何家智及宏愷志。落後的香港U23搶回不少攻勢，但陳潤潼的射門未能轉化成入球。78分鐘，大埔發起反擊，保連奴禁區內輕鬆射入。84分鐘，李家豪開出角球，陳曉鋒的頭槌先被雲天樂擋出，然後這位大埔隊長再上前勁抽入網，為球隊鎖定勝局。

和富大埔憑保連奴梅開二度，最終成功擊敗香港U23，但主教練李恆滙賽後認為球隊發揮，仍有不少改善空間：「坦白講華人鬥華人其實唔係差太遠，不得不承認勝負關鍵喺外援身上。另外如果早啲入波可以再舒服啲，不過大家都好努力，又保持到零失球，希望之後可以再做好啲。」

香港U23不敵大埔，主教練司徒文俊賽後認為3個失球同樣來自球員無謂犯錯，當中第2球更影響比賽局勢：「第一個波喺上半場補時失，但出返嚟都仲同到對手咬住，但失第2個波真係傷，大家當時開始『搏槌』，搏輸可能預計咗，但唔係咁樣嘅情況輸畀人，關乎後生仔嘅臨場決定。」此外，「司徒Sir」不忘提到今場上演港超「地標戰」的門將雲天樂，讚揚他整場能夠保持高度集中，又屢救險球，整體評價正面。