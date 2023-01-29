多哈重劍大獎賽　江旻憓4強憾負法劍手奪銅

香港「微笑劍后」江旻憓周日（29日）於重劍大獎賽多哈站個人賽成功殺入4強，惜以12：13不敵法國的Marie-Florence Candassamy 無緣決賽，收穫一面銅牌。

香港隊共9名女將參賽，世界排名第3的江旻憓免戰外圍賽，而陳渭泠以5勝1負殺入正賽，後者以5比15不敵世界排名80的法國劍手Alexandra Luois Marie，首圈止步。江旻憓首圈面對世界排名63的烏克蘭劍手Dzhoan Feybi Bezhura成功先發制人，連續13劍得分，順利以15比2輕取對手。其後她在32強12：11險勝意大利的Giulia Rizzi，16強再以15：13勇挫法國東京奧運代表Coraline Vitalis，8強面對南韓的康映美，戰至「決一劍」，以14：13險勝。江旻憓4強對手是世界排名第7、來自法國的Marie-Florence Candassamy，港將曾連刺3劍領先6：4，惟對手後勁凌厲，兩人法定時間激戰至12：12平手，最終江旻憓以12：13憾負。

男重方面，世界排名第163的香港代表吳浩天今站取得突破，首圈「決一劍」下以13比12險芬蘭劍手 Niko Vuorinen，生涯首闖32強。他其後再接再厲，15：14險勝世界排名第6的哈薩克劍手Ruslan Kurbanov 晉級，惜以9比14不敵日本的Akira Komata，16強止步。另一港將何瑋桁則首圈以4比15不敵匈牙利的David Nagy，無緣晉級。