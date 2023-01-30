三笘薰金球絕殺利物浦　網民：佢值1億鎊！

日本「奇迹男孩」三笘薰再創經典！周日(29日)英足盃第4圈賽事，白禮頓主場2比1擊敗利物浦晉級，三笘薰喺補時階段嘅絕殺震驚球壇，一停、一挑、一射盡顯功架，利物浦領隊高普賽後亦心服口服，大批網民激讚三笘薰近期表現，指佢嘅表現已達1億鎊身價級數。

白禮頓今場迎戰利物浦佔盡上風，三笘薰喺左翼位置威脅極大，不過利物浦30分鐘一次快速反擊由哈維艾利洛先拔頭籌。白禮頓失守後沉著應戰，39分鐘蘭普堤遠射省中隊友李維士鄧克，改變方向收死艾利臣比加，白禮頓憑呢個幸運入球追成平手。

換邊後白禮頓愈戰愈勇，製造多次入肉攻門，柏斯高哥斯、艾雲費格遜等都錯失黃金機會，去到補時2分鐘，三笘薰禁區內接應隊友傳中，停波後作勢狂抽呃到祖高美斯失位，原來佢輕力一挑再第1時間彈入遠柱，冷靜同瀟灑程度，獲讚可媲美2002年柏金對紐卡素所入嘅「英超史上最佳入球」。

三笘薰喺卡塔爾世盃分組賽對西班牙，曾經交出「1.88毫米踩界助攻」幫日本贏波，被稱為「奇迹男孩」，世盃後喺英超亦持續勇態，近6場賽事交出4個入波同1次助攻，網民熱烈激讚：「三笘薰魔法」、「三笘薰踢出1億鎊身價表現」......

利物浦領隊高普賽後都點名讚揚呢位日本國腳：「三笘薰非常出色，要守佢係好困難，左路防守都OK，但右路阿歷山大阿諾得得到嘅協助太少。」白禮頓1年半前用300萬歐元向川崎前鋒收購三笘薰，依家佢嘅身價幾何級數爆發，白禮頓又賺一筆。