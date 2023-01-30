大學論文做扭波研究　三笘薰玩殘阿諾特

英超「人氣王」三笘薰喺英足盃光芒四射，除咗絕殺利物浦嘅金球震撼之外，佢全場瘋狂扭波玩到「紅軍」右閘阿歷山大阿諾特一仆一碌。Opta數據顯示，三笘薰今季3戰利物浦，累計有多達10次成功扭波過人，當中5次就係扭過阿歷山大阿諾特，認真恐怖！

三笘薰嘅扭波能力喺英超屬頂尖行列，今季聯賽平均每90分鐘有3.86次嘗試扭波，成功有2.29次，僅次於紐卡素嘅辛特麥斯明同韋斯咸嘅賓華馬。4年前仲喺日本讀緊大學嘅三笘薰，自細對「扭波」已經好有興趣，佢嘅大學論文主題更係「1對1 扭波研究」。

現年25歲嘅三笘薰表示：「呢個主題(扭波)對我嚟講係最易做，因為我鍾意足球同扭波。我將鏡頭裝喺隊友頭上，研究佢哋嘅目光同對手嘅反應，我發現好多出色球員都唔會望住個波，而係望住前面製造陷阱......我亦會嘗試轉移對手嘅重心，當對方身體被我呃到，我就贏咗。」三笘薰今場對利物浦入波前，一下假身將祖高美斯呃到飛埋一邊，證明三笘薰真正做到學以致用。