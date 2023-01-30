艾卡華斯盡顯風度賀祖高域捧盃　約定再戰

塞爾維亞球星祖高域以強勢成為澳網「十冠王」，並重奪「世一」之位，在球壇再領風騷，因傷缺席澳網並被奪走「一哥」位置的西班牙新星艾卡華斯，特別在社交平台恭賀祖高域捧盃兼重登網壇之巔，盡顯風度，並約定球場再會！

19歲的艾卡華斯去年表現強勢，贏得美網冠軍後並成為史上最年輕的「世一」，但因有腿肌肉傷患關係被迫缺席今年的澳網，錯失了連捧大滿貫的機會，事實上，他是目前球壇最大可能阻截祖高域的人。

「恭賀祖高域贏得澳網及登上世界第1！實至名歸！希望盡快在球場相見!」艾卡華斯在祖高域捧走個人第10個澳網兼第22個大滿貫後，在社交平台向這位主要對手作道賀。

艾卡華斯將於下月在阿根廷公開賽復出，這將是他今年亮相的首個比賽，而比賽將於2月11至19日舉行，英國「一哥」諾迪與奧地利的泰姆及東道主球手施瓦茲曼將會同場競逐。

在最新公布的世界排名，艾卡華斯跌落第2，祖高域重登「世一」，而躋身決賽的希臘名將西西帕斯升上第3，挪威的魯特及俄羅斯的魯列夫排第4及第5，在澳網衞冕失敗而失去接近2000排名積分的西班牙天王拿度則跌落第6。