首隨「車仔」出席活動　陳肇麒：盼長者享受足球樂趣

由仁足社主辦、香港賽馬會慈善信託基金捐助的「賽馬會樂在耆足計劃」，周一（30日）在藍田車路士足球場舉行閉幕禮暨嘉年華。車路士足球學校(香港) 技術總監陳肇麒在活動後指，希望一班長者可以好好享受足球的樂趣，又透露兔年的個人目標。

今次「賽馬會樂在耆足計劃」閉幕禮暨嘉年華，邀請了不少球圈中人出席，包括名宿山度士、陳肇麒，以及晉峰球員林樂勤等，藉此以實際行動向公眾推廣健康生活，帶動長者「樂在耆足」。一眾嘉賓及計劃成員更趁機匯聚一起，總結計劃成果，並體驗由長者學員設計的足球遊戲。

前香港足球先生陳肇麒，早前剛加盟車路士足球學校(香港) 出任技術總監，今次為他首次隨「車仔」出席活動，他坦言教導長者與小朋友，感覺上有一定分別，但最希望一班「老人家」可以享受足球樂趣：「佢哋上過堂，有基本足球知識，有啲之前一定係識踢波，唔差嘅，即使有啲女士可能無咁好，但最緊要肯去學，揾到足球嘅樂趣。當出嚟曬吓太陽都好，唔好成日留喺室內，始終疫情大家都困咗好耐，另外要揾到一大班差唔多年紀嘅人一齊踢波，都係一件唔易嘅事。」

展望兔年，目前效力甲組東區的「陳7」，則希望可以幫助球隊在聯賽取得更好成績及名次，並期待參與「車仔」活動，與小朋友有更多接觸：「想話畀小朋友知足球帶到啲咩快樂畀佢哋，同埋職業足球員條路可以點樣行；以前屋村球場個個跟隊踢波，但依家球場無人，可能依個年代多咗娛樂，但我覺得足球對小朋友成長有一定幫助，始終運動可以促進健康，又令佢哋識到好多朋友。」

至於初次教導長者的晉峰球員林樂勤（Jordan），笑言看到他們在剛才學習時，有點返老還童的感覺，又指假如自己在這麼大的年紀，仍能繼續踢球的話，會相當開心。對於能夠與「陳7」、「山Sir」等名宿同場教波，Jordan承認有一點壓力：「頭先同佢哋合照，因為兩個都屬於香港傳奇球星，而自己暫時仲未算係啲咩球員，好想追隨佢哋步伐。」

「賽馬會樂在耆足計劃」以足球為媒介，課程由英國車路士足球會教練因應本港長者能力度身訂 造，並由資深足球名宿傳授，讓長者透過恆常足球訓練、體適能工作坊及精神健康工作坊等，培養恆常的運動習慣，並結交更多新朋友，享受精彩的晚年生活。計劃亦同時舉辦多項義工及社會 服務活動，例如探訪獨居長者及清潔郊野等，豐富長者的生活，而當中的頂繩攀登同樂日更讓長者「跳出舒適圈」，協助他們更有信心地面對困難。三年以來，計劃已讓超過2,400人受惠，舉行的足球更超過650堂。