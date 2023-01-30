歐洲列強搶人才　荷甲少林寺臥虎藏龍

荷甲臥虎藏龍，被譽為歐洲球壇少林寺，歷年來成為各大豪門取經及搶人才之所。曼聯今季大舉引入阿積士勢力，領隊坦哈格帶埋安東尼馬菲奧斯及利辛度馬天尼斯加盟，成功令球隊重拾魔性。利物浦及車路士亦相繼倣效，趁冬季轉會市場羅致荷甲兵救亡，分別簽入燕豪芬孖寶加普、馬杜基。荷甲呢個人才寶庫，仍有多位猛將值得關注，即刻為大家介紹番。

祖利安添巴 橙軍中堅火速上位

祖利安添巴於飛燕諾出身，自從於2014年轉投阿積士青年軍，先至發掘出佢足球天賦，好快便升上一隊，贏過2次荷甲及1次荷盃冠軍，亦曾獲選球隊年度最佳年輕球員。作為中堅，添巴身高只得1米82偏矮，但勝在位置感好，靠意識及速度去補位，而且攔截快、狠、準，確令對手退避三舍。添巴閱讀球賽能力強，傳送準繩，非常切合阿積士從後場發動進攻嘅戰術，佢每仗平均傳波達82次，其中傳到敵方危險區域達15次，極具侵略性，而且可兼任右閘，好使好用。

坦哈格吼到實

去年夏天從阿積士轉教曼聯嘅坦哈格，立即想招攬添巴，但因時任荷蘭教頭尹戈爾發出「警告」才告吹，佢上年亦入選「橙衣軍團」打世盃，原本只係後備，但因為馬菲斯迪歷特首仗表現曳爆，尹帥睇中添巴嘅用波能力，得以趁機上位，連續4仗擔正，表現穩定獲好評。儘管添巴上年先續約至2025年，但阿積士從來都冇非賣品，既然坦哈格早已將哈利馬古尼、域陀連迪路夫等曼聯中堅打入冷宮，唔排除捲土重來再斟添巴。

Profile

位置：後衞

年齡：21歲

國籍：荷蘭

效力球會：阿積士

估計身價：4,500萬歐元

拜仁博比 阿積士9號仔潛力無限

阿積士青訓學院出身，前年曾外流德甲RB萊比錫一段短時間嘅拜仁博比，之後好快回流荷甲，今季阿積士耗資近2,000萬歐元同佢簽5年約，以球會作風，當然係睇中球員嘅無限潛力，有信心等佢打響名堂後，將以更高價錢出售球員，從中大賺一筆。

拜仁博比經歷球隊主帥被挖角及主力流失下火速上位，身穿9號球衣，不過暫時佢要同羅倫素盧卡、古達斯等年輕前鋒爭位踢，今季在荷甲17戰交出8球2助攻數據，亦於歐聯上陣5場，職業生涯剛起步有此數據其實唔錯。

步大力雄把握力高

拜仁博比嘅好表現已開始吸引歐洲豪門留意，據報意甲AC米蘭對佢有興趣，認為以佢嘅步大力雄嘅身體條件同門前把握力，將對球隊進攻有幫助，而事實上對佢注視嘅球會只會愈嚟愈多，估計當阿積士要等個好價錢，就會賣佢。

Profile

位置：前鋒

年齡：20歲

國籍：荷蘭/加納

效力球會：阿積士

估計身價：1,400萬歐元

萬能中場待價而沽 奧簡高古

飛燕諾自2016/17年球季奪冠之後，沉寂咗幾年，今季球隊表現穩定，有望重奪失落多年嘅荷甲冠軍寶座，球隊「10號仔」兼隊長奧簡高古功勞最大。

奧簡高古11歲加入格羅寧根，到咗14歲轉投飛燕諾青訓學院，17歲已經為飛燕諾首度一隊上陣。奧簡高古速度快、腳下功夫出眾，盤扭同傳波能力都極具威脅性，而且有遠射腳頭，上季佢協助球隊殺入歐協聯決賽，今季佢除咗戴起隊長臂章，更孭起更多入波責任，現時係球隊聯賽首席射手，而且係12碼劊子手。

阿仙奴出1.9億都唔賣

奧簡高古成名甚早，早於2020年只得19歲時，已經傳出阿仙奴曾開出2,000萬鎊（約1.9億港元）收購，當時仲有西維爾等西甲球隊爭奪，但飛燕諾唔急於出售，仲同佢續約到2024/25年球季，待價而沽。奧簡高古擁有土耳其及阿塞拜疆血統，喺荷蘭出世，曾代表荷蘭U18及U19，但最終選擇代表土耳其，而佢哥哥奧贊高古就選擇代表阿塞拜疆。

Profile

位置：中場

年齡：22歲

國籍：土耳其

效力球會：飛燕諾

估計身價：2,700萬歐元

沙維西蒙斯 19歲天才等入豪門

只得19歲嘅沙維西蒙斯「履歷」光鮮，7歲就加入巴塞隆拿享負盛名嘅拉馬西亞青訓系統，2019年再轉去巴黎聖日耳門（PSG）青訓，而且17歲就為呢支法甲班霸上陣。上年沙維西蒙斯返荷蘭效力燕豪芬，立即成為球隊主力，荷甲踢19場入19球，對呢位兼踢中場同右翼嘅新星嚟講，無疑係相當理想嘅數字。沙維西蒙斯爆發力同腳法俱佳，被認為潛力更勝已轉投利物浦嘅加普，進入豪門只係時間問題。

PSG有回購條款優先搶人

事實上沙維西蒙斯已經成為唔少豪門獵物，曼聯同車路士盛傳對佢好有興趣，曼聯領隊坦哈格熟悉荷甲行情，「天才」沙維西蒙斯當然唔會走漏眼，車路士亦想招攬各地超新星，1月份已簽入燕豪芬另一前鋒馬杜基，絕對有力再簽沙維西蒙斯。不過據荷蘭傳媒爆料，沙維西蒙斯最有可能目的地係巴黎聖日耳門，佢當初離開PSG只為上陣機會，而PSG喺合約中已加入回購條款，有權優先將呢位天才新星帶返法甲。

Profile

位置：中場

年齡：19歲

國籍：荷蘭

效力球會：燕豪芬

估計身價：4,000萬歐元