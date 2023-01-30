韋斯咸盃賽旺「細」可再追

英足盃第4圈最後一場，打比郡主場越級挑戰英超球隊韋斯咸。打比郡保持19場不敗，主場出擊當然希望再進一步，韋斯咸近況雖然好番啲，但仍然要為護級而頭痕，盃賽場合多數都會留力出擊，加上「錘仔幫」近5場英足盃法定時間4次開2球或以下，今場捧中位數2.5球入球細為妙。（無綫myTV SUPER周二凌晨3時45分直播）

記性唔差嘅球迷，一定記得上季打比郡踢得唔錯，如非因財政問題被減21分，佢哋嘅分數係英冠中游分子，所以降到落英甲，即使部分球員離隊，仍然有足夠實力馳騁，佢哋由舊年10月22日不敵葉士域治之後，跟住造出19場不敗成績，現時排英甲第4位，有力爭升班之餘，亦可以喺盃賽發吓圍。

事實上佢哋喺英聯盃，曾經作客利物浦踢成0比0，只係互射12碼被淘汰，可見佢哋一心防守，要攻入佢哋唔係咁容易，韋斯咸攻擊力比紅軍更弱，打比郡死守博偷雞機會更高。

韋斯咸現時聯賽只離降班區1分，好彩最近3場贏兩仗，叫做有番啲起色，兩場勝仗都保持零失球，而不敵狼隊亦只係下半場僅失1粒，雖然攻力未必好好，但防守力仍然唔錯，今場相信領隊莫耶斯都唔會太大膽用太多正選及主攻，今仗隨時係悶戰一場，早早買咗個細，瞓醒起身收錢最好。