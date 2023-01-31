韋斯咸打入英足盃16強　硬撼曼聯

周二(31日)凌晨英足盃第4圈，韋斯咸作客以2比0擊敗打比郡，晉身16強，將會遇上曼聯，意味「錘仔幫」主帥莫耶斯又有機會倒戈紅魔鬼。至於曼城抽到好籤，對手只係英冠球隊布里斯托城。

雖然韋斯咸喺英超受到降班威脅，但整體實力仍然喺甲組仔打比郡之上，開波10分鐘就由查洛保雲近門射入打開紀錄，打比郡亦有前鋒哥連斯凌空抽射高出。

換邊之後冇幾耐，打比郡防線出現失誤，查洛保雲把握機會右路快放之後傳中，省中人稍為改變方向，效果更佳，由米查利安東尼奧頂入空門。隨後查洛保雲仲有1次近門起腳勁射，但被門將擋出，韋斯咸維持2比0勝果晉級。

英足盃16強亦已完成抽籤，曼聯同韋斯咸上演全英超對壘，雙方近2次交鋒，曼聯都小勝1比0。至於另外2支爭標熱門曼城、熱刺都抽到好籤，對手都係低組別聯賽球隊，過關機會樂觀。

英足盃16強對賽形勢

修咸頓 Vs 盧頓/甘士比

李斯特城 Vs 布力般流浪/伯明翰

史篤城 Vs 白禮頓

域斯咸/錫菲聯 Vs 熱刺

富咸/新特蘭 Vs 列斯聯

布里斯托城 Vs 曼城

曼聯 Vs 韋斯咸

葉士域治/般尼 Vs 錫周三/費列活特