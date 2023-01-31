8強激戰！國米阿特蘭大開入球騷

意大利盃8強上演「藍黑對決」，國際米蘭主場迎戰阿特蘭大。國米自施蒙尼恩沙基接手後變成盃賽專家，以衞冕身份出賽戰意必堅，不過阿特蘭大重拾好大喜「攻」本性，相信會合演入球騷，2.5球大盤咪錯過。（有線604及664台周三凌晨4時直播）

國米今季聯賽頻頻失分，已畀榜首拿玻里遠遠甩開，都係保前4最實際，施蒙尼恩沙基唔擅打長途賽，反而佢帶隊打盃賽特別醒神。國米唔單止連續兩季勇奪意超盃，上季亦成功染指意盃，唔好忘記佢哋亦連續兩屆殺入歐聯淘汰賽，打破之前屢屢分組賽出局魔咒，施蒙尼恩沙基明顯擅長「短跑」，既然聯賽爭標渺茫，定必想喺盃賽爭番口氣。

拿達路回勇7場入6球

國米射手拿達路馬天尼斯喺上年世盃食白果，就算係阿根廷奪冠一員亦備受批評，不過佢返回國米後立即翻生，世盃後7次為國米披甲入6粒，包括上仗贏克雷莫納2比1省兩粒，信心返晒嚟，配合老拍檔迪斯高，冷板仲有盧卡古候命，施蒙尼恩沙基打進攻足球大把籌碼。

另邊廂，阿特蘭大自世盃後持續回勇，各項賽事近6仗獲4勝2和，更狂轟22粒，其中5仗開3球或以上，包括以8比2屠殺沙蘭力坦拿，以及激和祖雲達斯3比3，盧卡文屢建奇功，重拾近幾季入得又失得嘅真本性，2.5球大盤更值博。

直播表

周三1:00am 德國盃 柏達邦 Vs 史特加

有線601、661台

周三3:45am 德國盃 柏林聯 Vs 禾夫斯堡

有線602、662台

周三4:00am 英聯盃 紐卡素 Vs 修咸頓

有線601、661台、HOY TV 77台

周三4:00am 意大利盃 國際米蘭 Vs 阿特蘭大

有線604、664台