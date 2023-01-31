美國滑雪世界冠軍於日本雪崩身亡　終年31歲

日本長野小谷村栂池高原滑雪場周日（29日）發生雪崩意外，當地警方發現兩人遇難，其中一人是美國世界滑雪冠軍史梅恩（Kyle Smaine），終年31歲。

史梅恩的妻子及父親已證實死訊，其妻子Jenna Dramise在社交平台發出帖文:「親愛的丈夫及我的全世界，2022年11月18日是我們的結婚日期，這個日子不是太多人知道，我很感恩能夠嫁給你，並在生命中有你。」Dramise憶述遇丈夫對滑雪的熱愛:「你比我認識的任何人更熱愛滑雪，2010年在新西蘭搭順風車接你，誰想到13年後我們會結婚，我知道你在日本滑得最好，我不會責怪你做喜歡做的事。」

Dramise抒發了對史梅恩的愛念，「我真希望能告訴你一個秘密，就是我愛你，或者這不算是真正秘密，因為我每天至少對你說10次，我很想再次見到你，希望能在夢裡跟你一起踏單車。」史梅恩是美國的滑雪世界冠軍，曾於2015年單板滑雪世界錦標賽上，奪得U型場地金牌。

據外媒報道指，31歲的史梅恩於29日與另外兩名美國及一群奧地利的朋友在長野滑雪，一位同行者表示，當時他們聽到很大的巨響，跟住開始奔跑，之後他們被雪擊中；而史恩則在這次意外中喪生。

美國世界盃滑雪運動員（Travis Ganong）簡朗在社交平台帖文:「我聽到朋友去世的消息飲人心碎，我會想念你的。」