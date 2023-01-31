熱刺又增兵　4200萬鎊收購曼城棄將

熱刺繼早前借用維拉利爾翼鋒哥爾尼維特之後，又再增兵，同意以4,200萬鎊收購士砵亭右後衞柏度樸路，只要呢位23歲西班牙國腳通過體測，就可以正式簽約。

今次轉會可以話係一波三折，兩間球會曾經因為轉會費問題出現分歧，導致推遲體測時間，最後熱刺讓步加碼，由3,900萬鎊增至4,200萬鎊，令士砵亭同意放人。

柏度樸路對於英超並唔陌生，佢曾於2019年由基羅納轉投曼城，當時轉會費僅1,100萬鎊，但佢效力「藍月亮」3季一直被外借，包括外借去士砵亭，結果表現出色，上年夏天被呢支葡超勁旅以720萬鎊買斷。

柏度樸路今季繼續有神勇演出，喺聯賽已貢獻6次助攻，排助攻榜第1位。今屆歐聯分組賽，柏度樸路曾經2次為士砵亭上陣鬥熱刺，可能因而吸引對方主帥干地注意。

熱刺今次出4,200萬鎊收購，換言之呢位「帶刀侍衞」僅半年身價已升6倍。柏度樸路表示早前曾經暫停操練，希望專注處理轉會問題，好高興士砵亭批准佢離隊。