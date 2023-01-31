英聯盃4強次回合　紐卡素有1球在手睇定食

今季異軍突起嘅紐卡素，英聯盃4強次回合主場迎戰修咸頓，向住54年來首個重要賽事錦標進發。「喜鵲」挾首回合領先1比0優勢，今仗只要唔失波就能夠躋身決賽，以佢哋近期滴水不漏嘅超強防線，要守住1球優勢絕對唔難，今仗開2.5球入球細機會濃。(HOY TV 77台、有線601及661台周三凌晨4時直播)

紐卡素對上一次捧盃，已經係1969年嘅歐洲城市博覽會盃（歐霸盃／歐洲足協盃前身），自2021年獲沙特財團入主，組軍同成績一直穩步前進，今季英超已成前4爭逐分子，當然希望重溫冠軍夢，英聯盃就係最有機會實現嘅賽事。紐卡素由第3圈開始，4輪對手都係英超球隊，順利闖關之餘仲全部保持不失，4場英聯盃總入球全開2球或以下。

修咸頓攻力疲弱難翻身

喺領隊艾迪侯域帶領下，紐卡素着重防守效率，門將尼克普比已連續10場比賽未被攻陷，今仗以殺入決賽為大前提，肯定會進一步鞏固防守，確保首回合領先優勢。紐卡素以守為攻，進攻球員亦有大量防務要兼顧，因此近6仗主場賽事，總入球全開2球或以下。

修咸頓要入決賽今場非勝不可，但球隊進攻力非常疲乏，而且修咸頓目前最大任務，係要喺英超進行護級戰，今仗未必有盡地一煲求勝嘅決心，面對紐卡素銅牆鐵壁難有入球機會，開「細」盤機會高。